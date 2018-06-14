Гафт рассказал, как имя Говорухина было связано с именем Высоцкого

Народный артист РСФСР Валентин Гафт рассказал «Звезда» о том, как встречался с Говорухиным и как имя режиссера связано с именем Владимира Высоцкого.

«Я не снимался у Говорухина, но был с ним хорошо знаком. Он непростой человек, полезный, нужный и даже выдающийся. В 90-е годы он был очень деятельным и он вложил в это свое здоровье», — отметил артист.

По словам Гафта, Говорухин был нужен людям. И, хотя он шел нелегкой дорогой и ему много досталось, он был немного против большинства, но «в этом была его сила».

«Его имя связано с Высоцким. Как и Володя Высоцкий связан с ним. Они понимали друг друга, и тогда рождались песни и интонации, которые легко можно отличить от других», — добавил актер.

Гафт отметил, что в режиссере всегда было достоинство. При том, что Говорухин был человек спортивного типа, как сказал артист, «его сердцу пришлось потрудиться, больше, чем нужно».

«Мне очень жаль, что его нет. Я иногда с ним встречался и у нас были интересные беседы. Он был блистательный актер, режиссер. Уходят люди, приходит новое поколение. Но он повлияет на многих», — заключил Гафт.