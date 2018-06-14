Актёр Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина

«Скончался замечательный режиссёр, прекрасный актёр. Человек, который создал ряд фильмов, вошедших в золотой фонд советской и российской кинематографии и телевидения. Человек, который вылепил плеяду блистательных артистов, что в его фильмах впервые проявили свой талант. Я выражаю скорбь и соболезнования всем его близким, родным. Желаю им твёрдости духа. Большинство наших кинематографистов сейчас вместе с ними разделяют их горе», — сказал Басилашвили.