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Актёр Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина
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Актёр Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина 

RT на русском 40 минут назад
Советский и российский актёр Олег Басилашвили в разговоре с RT прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Станислава Говорухина.
«Скончался замечательный режиссёр, прекрасный актёр. Человек, который создал ряд фильмов, вошедших в золотой фонд советской и российской кинематографии и телевидения. Человек, который вылепил плеяду блистательных артистов, что в его фильмах впервые проявили свой талант. Я выражаю скорбь и соболезнования всем его близким, родным. Желаю им твёрдости духа. Большинство наших кинематографистов сейчас вместе с ними разделяют их горе», — сказал Басилашвили.
Ранее стало известно, что режиссёр и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет.
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