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Тест: откуда эти кинозлодеи?
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Тест: откуда эти кинозлодеи? 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Молчание ягнят"
Казалось бы, придумать главного злодея — что может быть проще! Тем не менее на деле выходит, что задача эта не из легких! Многие из них похожи: кто-то характером и чудовищными преступлениями, а кто-то внешностью или даже масками, скрывающими лицо психопата.
В тесте мы собрали самых разных отрицательных героев из триллеров, ужасов, комедий и даже мультфильмов. Конечно, их жестокие поступки несравнимы между собой, но все эти злодеи пугают полным отсутствием эмоций и сострадания.
Предлагаем пройти наш тест и ужаснуться тому, какими жестокими могут быть люди. Даже если они — фантазия сценаристов и режиссеров.
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