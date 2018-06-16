Тест: откуда эти кинозлодеи?

Казалось бы, придумать главного злодея — что может быть проще! Тем не менее на деле выходит, что задача эта не из легких! Многие из них похожи: кто-то характером и чудовищными преступлениями, а кто-то внешностью или даже масками, скрывающими лицо психопата.

В тесте мы собрали самых разных отрицательных героев из триллеров, ужасов, комедий и даже мультфильмов. Конечно, их жестокие поступки несравнимы между собой, но все эти злодеи пугают полным отсутствием эмоций и сострадания.