Я специально снимал в той стилистике, чтобы люди сказали: «О! Действительно похоже на Гайдая, на Рязанова, которых мы так любим»…

Осенью в российских кинотеатрах выходит фильм Романа Светлова «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика». История о парне, которому предложили сняться в Голливудском блокбастере. Но не все то — чем кажется. Корреспондент Киноафиши встретился с режиссером на 106 «Кинорынке» в Сочи. Поговорили о фильме, о планах на будущее и о любви к Эмиру Кустурице

Интересно, к какому жанру относится фильм?

Комедия! Игровая, солнечная, совершенно легкая комедия, понятная людям совершенно разной кинематографической культуры. Тем, кто пришёл в кино как на праздник, как на солнце погреться, для получения положительной энергии. Это живое развлекательное кино, то, что на каждого уз нас может свалиться удача — и нужно быть к этому готовым.

Я например, очень люблю Вуди Аллена, но это всё-таки у нас немного другое кино. Ближе к Гайдаю или к Рязанову, но к тому Рязанову, который «Невероятные приключения итальянцев в России».

Для меня лично была проведена параллель с Эмиром Кустурицей. Вдохновлялись ли вы им когда-то?

Да! Обожаю этого режиссёра! Приятно, что у вас такие ассоциации. Это один из моих любимых режиссеров. Причем он снимает фильмы с серьезной начинкой и облекает их в веселую, комедийную форму. «Чёрная кошка, белый кот» — один из моих любимых фильмов. Его определенный стиль подачи материала, даже если он и говорит о серьезных вещах, то он всё равно достаточно динамичный, шустрый и немножечко масочный. Я его очень люблю!

Но, это все-таки другое кино. У Кустурицы, при всей любви к нему, у него достаточно узкая аудитория. А наше кино для широкой аудитории, для тех, кто пошёл бы на «Бриллиантовую руку», на «Берегись автомобиля», на «Маску».

Кадр из фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

Чувствуются отголоски советского времени…

Нам хотелось этого! Люди идут в кино и говорят: «Ну что же такое, перестали снимать как раньше. Не делают такого позитивного, солнечного, игрового кино». Мы хотели именно такого. У меня есть фраза, с вашего же портала, она мне безумно нравится, и я хочу ее подчеркнуть. «Наш фильм ‒ это очевидный праздник выстроенный, на ярких эмоциях, заряженный солнцем и танцем». Так и есть.

Да, меня сразу впечатлила именно игровая подача фильма и немаловажную роль сыграл саундтрек. Это музыка, которую мы не слышим в повседневной жизни. Почему именно такая музыка была выбрана?

Для меня музыка имеет колоссальное значение. Я считаю, что 50% успеха фильма зависят от музыки. Она даёт ритм, настроение. У нас был потрясающий композитор — Василий Уриевский

Я искал композитора-музыканта с позитивным началом, с чувством умора и самоиронии: обратился к Михаилу Козыреву . Он назвал мне три фамилии, я посмотрел, и мне понравился Уриевский. Мы встретились с ним, с его директором, поговорили. Он сразу включился во всю эту историю, в энергетику и написал нам где-то 18 треков для фильма. С различным ритмическим рисунком. Есть напряженные, бандитские, совсем легкие и веселые. Есть одна основная композиция, которая называется «Кукруза», она сегодня звучала на презентации. Ну и, конечно же, песня «Штучка», которая была написана до нас, но нам подошла, как литая.

Ещё, забыл сказать, про совершенно замечательную песню «Я танцую в любую сторону», которая звучала в сцене «Театр». Когда я показал её своим студентам: пели её неделю не переставая.

Действительно фильм наполнен музыкой. Она либо поддерживает эпизод, либо делает акценты, либо является этаким аттракционном в том или ином эпизоде.

Вы стали и режиссером, и продюсером, и исполнителем главной роли. Было ли это спонтанно или изначально так и задумывалось?

Почему бы и нет. По первому образованию я актёр, по второму режиссёр. Улица научила бизнесу. В той же Америке это нормальная практика. Например, есть Бен Стиллер , который и продюсер, и сценарист, и актер. У нас таких примеров немного, но они есть. Никита Михалков Федор Бондарчук , Быков. Даже Звягинцев, и тот закончил актёрский факультет РАТИ. По долгу службы приходится много заниматься административными вопросами, но моё самое любимое дело заниматься творчеством и актерской профессией. Поэтому, друзья, я открыт как актёр. Хватайте на волне!

Когда собрали фильм, он длился час пятьдесят, потом я уже как скульпторы отсекали всё лишнее. Нужны были правильные темпоритмы. Помимо метража и ритма была задача сделать комедию с более тонким юмором, чтобы было не стыдно смотреть фильм, например, с ребенком лет 10-12-ти. Совсем недавно смотрел военный фильм, рейтинг 12+, а там прямо молотком голову человеку разбивают. И зачем ставить эти 12 +, я не понимаю.

То есть вы хотели внести некую цензуру в массовое кино?

Нет, нет. Это не цензура, а вкус. Цензура отсекает, а мы просто хотим этим фильмом показать свой вкус, показать, что он должен быть востребован у зрителей…

Здоровый вкус?

Хороший, теплый, живой и чистый юмор. Потому что в основном у нас в комедиях пьянки, пьянки в деревне, пьянки в провинциальных городах, пьянки в подъездах и кабаках. Если зрителям нравится — я не против, я не ханжа. Но мне близок иной юмор. Я специально снимал чуть-чуть в той стилистике, чтобы люди пришли и сказали: «О! Действительно похоже на Гайдая, на Рязанова, которых мы так любим и пересматриваем.».

Кадр из фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

К какой аудитории вы обращаетесь создавая такие комедии?

Я сегодня об этом уже говорил, это достаточно большая аудитория. Безусловно, семейная, с учетом того, что мы выходим во время каникул. «Веня Везунчик» — это такая сказка для взрослых, для семейной аудитории, где каждый может почувствовать себя везунчиком. Но и молодежная аудитория, которая ходит просто развлекаться на фильмы про женихов, свадьбы и бабушку легкого поведения, к нам на фильм придет заряжаться хорошим настроением и юмором, только иного порядка.

А еще есть старшее поколение. Раньше эта аудитория практически не ходила в кино, потому что есть телевизор. А сейчас она начала ходить. И теперь они действительно вспоминают те, старые фильмы. Мы хотим, чтобы они получили удовольствие и после просмотра сказали, что наш фильм близок к самым любимым советским фильмам.

Имели ли вы опыт в съемке обычных комедий, которые мы видим сейчас на широком экране?

Нет, не имел. Да и я бы не стал. Как не странно, я бы снял драму о народном герое. Есть сценарий Не всегда собираюсь сам продюсировать кино, это тяжелейший труд. Да и во мне больше творческого человека, чем организатора. Буду рад найти продюсера.

Фильм, который у меня в планах — драматический, очень серьезный, носит социальный оттенок и связан с событиями великой отечественной войны и событиями, которые происходят на Донбассе. Можете посмотреть в интернете два моих фильма: «Уроки актерского мастерства» и «Без срока давности». Тогда вы поймете, что эти фильмы абсолютно отличаются друг от друга, и я себя ищу в разных направлениях. «Уроки актерского мастерства» — это такая лиричная, мелодраматическая история про папу и дочку, а «Без срока давности» — мистическая драма про бывшего нацистского преступника, он 60 лет живёт с призраками людей, которых когда-то убил. Мне интересно работать в разных направлениях.

Сложнее ли снимать комедии?

Сложнее, потому что труднее заставить зрителя смеяться, чем плакать или просто пугаться. Тут зритель должен обязательно смеяться и получать удовольствие. Обязательно зритель должен выйти после фильма с улыбкой.

Вы не ограничиваетесь кинематографом?

Нет, хотя я его очень люблю. У меня есть свой театр в Москве, называется «Рыжий театр». Там идут разные спектакли, в том числе и комедийные спектакли. К примеру. «Смешные деньги» по Рею Куни пользуется большим успехом, там постоянно стоит хохот. На сцене все-таки другая энергетика. Идёт спектакль «Ревизор». Я играю главную роль Хлестакова. Так что всех приглашаю в новом сезоне к нам на «Ревизора» в «Рыжий театр»: получите огромное удовольствие.

Интересно, что, говоря о своем будущем фильме, вы затронули о социально-значимые вопросы. Хотели бы вы поднимать такие громкие темы?

Да, как я уже сказал тема Донбасса меня безумно волнует. У меня есть много друзей и коллег, которые там живут. Есть совершенно сумасшедшая история, которую я хотел бы расказать. Но она будет не для широкой аудитории.

Беседовал Иван Шляхов