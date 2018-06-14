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Юрский: фильмы Говорухина останутся в долгой памяти народа
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Юрский: фильмы Говорухина останутся в долгой памяти народа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Актер Сергей Юрский вспомнил, как Станислав Говорухин предложил ему сыграть роль в сериале «Место встречи изменить нельзя».
Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский рассказал сайту телеканала «Звезда» о своем знакомстве со Станиславом Говорухиным во время съемок сериала «Место встречи изменить нельзя».
«Для меня встреча с ним в очень трудное для меня психологическое время, когда он пригласил меня в фильм «Место встречи изменить нельзя», чтобы я сыграл роль Ручникова — то есть роль уголовную и отчасти комическую — роль, которую потом блистательно сыграл Евгений Евстигнеев. А я, находясь в сложном психологическом состоянии, отчаянном, я бы сказал, предложил себя на другую роль — роль Груздева. И я помню удивление Станислава Сергеевича. А через день он мне позвонил и сказал: «Да». Вот этот поворот, который мне кажется был одним из очень правильных решений этого фильма, для меня был крайне важен», — вспомнил Юрский.
По словам российского актера, Станислав Говорухин запомнился ему своим упрямством и внезапностью.
«Станислав Сергеевич — фигура, конечно, очень яркая. Это человек и упрямый, и внезапный. Он был полон идей, с которыми можно было соглашаться, а и иногда не соглашаться. Но он был и полон перемен. И самое главное, он сделал несколько фильмов, которые наверняка останутся и уже остались в долгой памяти народа», — подчеркнул Юрский.
Станислав Говорухин умер в санатории «Барвиха» на 83-м году жизни.
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