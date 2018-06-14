Юрский: фильмы Говорухина останутся в долгой памяти народа

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский рассказал сайту телеканала «Звезда» о своем знакомстве со Станиславом Говорухиным во время съемок сериала «Место встречи изменить нельзя».

«Для меня встреча с ним в очень трудное для меня психологическое время, когда он пригласил меня в фильм «Место встречи изменить нельзя», чтобы я сыграл роль Ручникова — то есть роль уголовную и отчасти комическую — роль, которую потом блистательно сыграл Евгений Евстигнеев . А я, находясь в сложном психологическом состоянии, отчаянном, я бы сказал, предложил себя на другую роль — роль Груздева. И я помню удивление Станислава Сергеевича. А через день он мне позвонил и сказал: «Да». Вот этот поворот, который мне кажется был одним из очень правильных решений этого фильма, для меня был крайне важен», — вспомнил Юрский.

По словам российского актера, Станислав Говорухин запомнился ему своим упрямством и внезапностью.

«Станислав Сергеевич — фигура, конечно, очень яркая. Это человек и упрямый, и внезапный. Он был полон идей, с которыми можно было соглашаться, а и иногда не соглашаться. Но он был и полон перемен. И самое главное, он сделал несколько фильмов, которые наверняка останутся и уже остались в долгой памяти народа», — подчеркнул Юрский.

Станислав Говорухин умер в санатории «Барвиха» на 83-м году жизни.