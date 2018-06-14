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Михаил Боярский о Станиславе Говорухине: Мы потеряли замечательного режиссера, который был влюблен в нашу страну
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Михаил Боярский о Станиславе Говорухине: Мы потеряли замечательного режиссера, который был влюблен в нашу страну 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Знаменитый режиссер скончался в возрасте 82 лет 14 июня.
Актер и певец Михаил Боярский поделился воспоминаниями о великом режиссере.
Он отметил, что неоднократно и с удовольствием смотрел картины Говорухина.
По словам Михаила Боярского, Говорухин был мастером своего дела.
— Мы потеряли замечательного режиссера, на которого можно было равняться, который был влюблен в нашу страну, который умел снимать артистов. Он выбирал материал, который был интересен всем. Он был лидер, идеолог, художник, — отметил Боярский в комментарии информагентству Nation News.
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