Михаил Боярский о Станиславе Говорухине: Мы потеряли замечательного режиссера, который был влюблен в нашу страну 

Знаменитый режиссер скончался в возрасте 82 лет 14 июня.
Актер и певец Михаил Боярский поделился воспоминаниями о великом режиссере.
Он отметил, что неоднократно и с удовольствием смотрел картины Говорухина.
По словам Михаила Боярского, Говорухин был мастером своего дела.
— Мы потеряли замечательного режиссера, на которого можно было равняться, который был влюблен в нашу страну, который умел снимать артистов. Он выбирал материал, который был интересен всем. Он был лидер, идеолог, художник, — отметил Боярский в комментарии информагентству Nation News.