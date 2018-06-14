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Михаил Боярский назвал смерть Станислава Говорухина очень серьёзной утратой
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Михаил Боярский назвал смерть Станислава Говорухина очень серьёзной утратой 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: RT на русском
Актёр Михаил Боярский в беседе с Nation News назвал смерть депутата Госдумы, режиссёра Станислава Говорухина очень серьёзной утратой.
«Я знал его очень хорошо, мы с ним с симпатией относились друг к другу. Я его очень ценил: и как человека, и как режиссёра, который сделал очень много добра для зрителей», — отметил артист.
По его словам, Говорухин был человеком, который всегда работал, который принёс огромную пользу стране, который являлся лидером, идеологом, художником, и очень печально, что таких людей всё меньше.
Также режиссёр Андрей Звягинцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть коллеги.
«Это очень неожиданная новость для меня. Надо собраться с мыслями», — сказал он.
Говорухин скончался в возрасте 82 лет.
Ранее сообщалось, что актёр Олег Басилашвили прокомментировал смерть Говорухина.
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