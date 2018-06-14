Михаил Боярский назвал смерть Станислава Говорухина очень серьёзной утратой

«Я знал его очень хорошо, мы с ним с симпатией относились друг к другу. Я его очень ценил: и как человека, и как режиссёра, который сделал очень много добра для зрителей», — отметил артист.

По его словам, Говорухин был человеком, который всегда работал, который принёс огромную пользу стране, который являлся лидером, идеологом, художником, и очень печально, что таких людей всё меньше.

Также режиссёр Андрей Звягинцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть коллеги.

«Это очень неожиданная новость для меня. Надо собраться с мыслями», — сказал он.

Говорухин скончался в возрасте 82 лет.