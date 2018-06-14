Мистические совпадения в судьбе актрисы Елены Сафоновой

14 июня — день рождения Елены Сафоновой , актрисы, которая много обещала, немного получила, и, тем не менее, не утратила популярности. Она много снимается, но ролей, подобной той, что досталась ей в «Зимней вишне», нет. Из-за этого сериала её и помнят — она была в нём прекрасна.

У Сафоной были и другие большие роли. Тут хотя бы стоит вспомнить снятый в 1999 году фильм Месхиева «Женская собственность», где она сыграла с молодым Константином Хабенским . Но с годами кинокарьера шла на спад, а из драматического репертуарного театра, где Сафонова недолго работала после ЛГИТМИКа, она уволилась — не понравилась атмосфера. Она жила, как хотела, принимала решения, которые были ей по душе, не старалась никуда вписаться. И и сейчас Елена Сафонова заслуженная, а не народная актриса, у неё нет орденов, она не мелькает в телепередачах.

Кадр из фильма « Зимняя вишня»

Её судьба могла бы послужить сюжетом для сериала: неудачный ранний брак, долгий роман с американским бизнесменом, который не хотел оставить семью, работа во Франции, замужество. Актёр Самюэль Лабарт, в основном, занимался озвучиванием, а актёрская карьера Сафоновой во Франции была успешна. Головокружительной она не стала, но у Елены были хорошие роли, и муж начал ревновать её к тому, что ему казалось успехом. В результате они развелись. Она вернулась в Россию, во Франции остался младший сын. По французским законам ребёнок должен был жить с отцом, который поначалу не разрешал им видеться. Сафонова долго судилась, но вернуть мальчика не смогла.

В последнее время у неё по несколько ролей в кино и на телевидении, она играет в антрепризах, но своим статусом звезды Сафонова обязана прошлому. Возможно, дело в том, что в 90-е и начале нулевых в её героинях была бездна женской прелести. К тому же, на них лежал отпечаток будущей беды, было видно, что они не созданы для счастья — и это вызывало совершенно особое, щемящее чувство.

Global Look Press/Irena Niko

Спектакль «Призрак на цыпочках»

У Сафоновой была своя актерская тема, редкая в нашем кино: она играла не неудачниц, а несчастных женщин. Такими её героини запомнились, и это идет поверх того, что она могла играть в отдельных фильмах. Кажется, что судьбы персонажей определили и ее собственную жизнь: совпадение созданного актрисой образа с человеческой судьбой в случае Елены Сафоновой поражает. Ее героини хотели тепла, и редко его получали, от них веяло неустроенностью — о личных обстоятельствах актрисы говорить не приходится, но с профессиональными всё это совпало едва ли не мистическим образом.

Режиссеры говорили, что она прекрасная, характерная, нераскрытая трагическая актриса, Сафонова получила немало престижных профессиональных премий, но они остались в 80-х и 90-х годах. Елена Сафонова так и не стала такой актрисой, какой могла бы стать, но её все равно любят и помнят. Возможно, за то, что в её ролях всегда живёт трагическая нота. Она казалась настоящей, такой и оказалась.