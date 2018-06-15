Советские принцессы, королевы и просто красавицы

Тайная любовь многих советских мальчишек и предмет подражания для девочек — молодая и ослепительно красивая актриса из фильма-сказки. «Василиса Прекрасная», «Морозко», «Садко» — это ведь не просто наполненные волшебством кинокартины, которые все мы помним и любим с малых лет, а целая эпоха в жизни нескольких поколений, а эти актрисы — ее принцессы и королевы.

Источник: creu.ru 1. Людмила Глазова

У нее была слишком романтическая внешность, и это в тридцатые, когда в кино требовались исключительно типажи девушек-ударниц. Однако роль все-таки нашлась: Людмила снялась в главной роли вместе с Сергеем Столяровым в самой первой экранизации пушкинской сказки «Руслан и Людмила» (1938 год).

2. Валентина Сорогожская

У Валентины Сорогожской — Василисы Прекрасной из одноименной сказки Александра Роу , можно сказать, классическая русская красота. Ради такой Василисы можно было и за тридевять земель отправиться, и нечисть сказочную сразить! Обидно только, что в кино ей досталось всего лишь две роли.

Марья Моревна, краса ненаглядная, из другой картины Роу «Кащей Бессмертный» (1944 год). К большому сожалению всех мальчишек и девчонок Советского Союза, эта актриса в кино снималась очень мало, предпочитая играть в театре.

Царственная, даже несколько суровая Любава из киносказки Александра Птушко «Садко» (1952 год) — одна из самых запоминающихся ролей этой талантливой актрисы и очень обаятельной женщины.

Так же как и Ларионова, Нинель играла в сказке Александра Птушко «Садко». Именно она и была той прекрасной и вечно печальной Ильмень-царевной, которую мечтали спасти от ее навсегда определенной судьбы все мальчишки СССР.

6. Второй фильм-сказка этой общепризнанной красавицы — « Илья Муромец » (1956 год), Нинель играла в нем Василису.

7. А в 1959 году ее снова позвали на главную роль в сказку «Марья-искусница» Александра Роу.

Никто уже и не вспомнит о том, что Наталья Седых была фигуристкой, зато всем хорошо известна ее роль Настеньки в фильме «Морозко» (1964 год). После съемок девушка поступила в хореографическое училище и лично забрала свои документы с киностудии, заявив, что сниматься больше не будет никогда. К счастью, обещания не сдержала.

9. Евгения Филонова

Ее первая и практически единственная роль в кино — Снегурочка в экранизации одноименной сказки Островского (1968 год). Сама актриса была под стать своей героине — веселая, незлобивая, с легким и добрым характером. К сожалению, ее больше нет в живых — в 1988 году умерла от тяжелой болезни.

Дебютом в кино для нее стала роль царевны Лебедь в фильме Александра Птушко «Сказка о царе Салтане» (1966 год). Зрители были очарованы грацией этой красавицы — и не удивительно: она в то время уже была одной из солисток балета Большого театра.

Роль в фильме «Варвара-краса, длинная коса» (1969 год) стала визитной карточкой Клюевой; написана она была именно под нее.

Исполнительница роли Людмилы во второй экранизации поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (1972 год) режиссера Александра Птушко. Впечатляющая славянская красота актрисы внесла существенный вклад в успех фильма.

14. Юная красавица стала находкой для детского кино, ее необыкновенно выразительные глаза просто подкупали зрителя. Это именно она — наша любимица Аленушка из фильма «Финист — Ясный сокол» и Принцесса из «Принцессы на горошине».

При сказочно красивой внешности Алфёровой досталась только одна роль в советском волшебном кино — она сыграла невесту Василия Буслаева из одноименного фильма, вышедшего на экраны в 1982 году.

Очарование и искренность Евгении сделали ее одной из самых любимых народом принцесс советского кино. В ее звездном фильме «Обыкновенное чудо» просто невозможно представить в этой роли кого-то другого.

Эта удивительная актриса начала работу в кино с роли мальчишки, а в 37 лет сыграла юную и наивную Золушку в одноименной сказке. «Героиня была ровесницей моей дочери», — рассказывала Янина в интервью об этой работе.