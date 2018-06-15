Звезды, которые любят поскандалить

Когда мы видим любимого исполнителя в роли положительного героя, мы всегда приписываем черты характера персонажа и самому актёру. Если же артист предстаёт на экране в качестве негодяя, мы считаем, что это всего лишь образ. Но на самом деле многие звёзды отличаются отвратительным нравов и в жизни.

1. Эмма Уотсон , знаменитая Гермиона из историй про Гарри Поттера . В фильме Гермиона — абсолютно положительная гериня, а вот Эмма — девушка чересчур строгая и довольно эгоистичная.

2. Джастин Бибер давно имеет неоднозначную репутацию. Он часто попадал в скандальные истории, а в какой-то момент перестал фотографироваться даже с самыми преданными фанатами. Апофеозом безобразий Бибера стал плевок с балкона на головы поклонников.

3. Майкл Джордан , выдающий баскетболист, слывёт человеком, не слишком приятным в общении. Когда его включили в Зал славы, он выступил с речью, в которой припомнил всех обидчиков, начиная с колледжа.