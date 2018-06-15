Звезды, которые любят поскандалить 

Когда мы видим любимого исполнителя в роли положительного героя, мы всегда приписываем черты характера персонажа и самому актёру. Если же артист предстаёт на экране в качестве негодяя, мы считаем, что это всего лишь образ. Но на самом деле многие звёзды отличаются отвратительным нравов и в жизни.
1. Эмма Уотсон, знаменитая Гермиона из историй про Гарри Поттера. В фильме Гермиона — абсолютно положительная гериня, а вот Эмма — девушка чересчур строгая и довольно эгоистичная.
2. Джастин Бибер давно имеет неоднозначную репутацию. Он часто попадал в скандальные истории, а в какой-то момент перестал фотографироваться даже с самыми преданными фанатами. Апофеозом безобразий Бибера стал плевок с балкона на головы поклонников.
3. Майкл Джордан, выдающий баскетболист, слывёт человеком, не слишком приятным в общении. Когда его включили в Зал славы, он выступил с речью, в которой припомнил всех обидчиков, начиная с колледжа.
4. Риз Уизерспун кажется милашкой, но в 2013 году она испортила себе репутацию. Машину, которую вела Риз, остановили из-за подозрений, что водитель нетрезв. Актриса устроила скандал и угрожала полицейскому.