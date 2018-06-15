В челябинском парке открывают кинозал под открытым небом

Челябинцев зовут на просмотр легендарного советского кино под открытым небом. Посетить уличный кинотеатр, который расположится в летнем театре парка Гагарина, можно совершенно бесплатно. Показы устраивают в рамках проекта «Кинолето Ретро FM», который за семь лет существования стал замечательной городской традицией. На ближайшем сеансе, — он состоится завтра, 16 июня, — будут крутить «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова. Также гостям обещают горячий чай и развлекательную программу: игры, конкурсы с призами.

—"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" — советский комедийный художественный фильм, снятый режиссёром Элемом Климовым на киностудии «Мосфильм» в 1964 году. Премьера состоялась 9 октября 1964 года. Дебют Элема Климова в полнометражном кино, — напоминают организаторы

Отметим, что кинотеатр под открытым небом будет работать все лето по субботам. В программе запланированы фильмы «Будьте моим мужем», «Гардемарины, вперед!», «Мимино», «Полосатый рейс», «Собачье сердце», «Ищите женщину», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Спортлото-82», «Мэри Поппинс, до свидания».

Полное расписание смотрите в группе парка. А первый сеанс состоится 16 июня в 22:00 в летнем театре парка Гагарина.