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В челябинском парке открывают кинозал под открытым небом
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В челябинском парке открывают кинозал под открытым небом 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Челябинцев зовут на просмотр легендарного советского кино под открытым небом. Посетить уличный кинотеатр, который расположится в летнем театре парка Гагарина, можно совершенно бесплатно. Показы устраивают в рамках проекта «Кинолето Ретро FM», который за семь лет существования стал замечательной городской традицией. На ближайшем сеансе, — он состоится завтра, 16 июня, — будут крутить «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова. Также гостям обещают горячий чай и развлекательную программу: игры, конкурсы с призами.
—"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" — советский комедийный художественный фильм, снятый режиссёром Элемом Климовым на киностудии «Мосфильм» в 1964 году. Премьера состоялась 9 октября 1964 года. Дебют Элема Климова в полнометражном кино, — напоминают организаторы
Отметим, что кинотеатр под открытым небом будет работать все лето по субботам. В программе запланированы фильмы «Будьте моим мужем», «Гардемарины, вперед!», «Мимино», «Полосатый рейс», «Собачье сердце», «Ищите женщину», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Спортлото-82», «Мэри Поппинс, до свидания».
Полное расписание смотрите в группе парка. А первый сеанс состоится 16 июня в 22:00 в летнем театре парка Гагарина.
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