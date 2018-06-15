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Шутки в мультиках, которые поймут только взрослые
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Шутки в мультиках, которые поймут только взрослые 

Рамблер 1 час назад
Компания «Дисней» создаёт продукцию для детей: кинофильмы и мультики, игрушки и товары с символикой, даже парки развлечений, которые ежегодно принимают миллионы посетителей. Но Disney не забывает и о том, что у юных зрителей есть родители. Во многих анимационных лентах компании есть шутки, которые поймут только взрослые.
1. В 1940 году вышел красочный мультик «Фантазия». Но в нём есть пугающая сцена на Лысой горе, когда устрашающий монстр вызывал призраков. Таким образом компания напоминала взрослым об оккультизме и других религиозных направлениях, несущих негатив.
2. В ленте 2006 года «Тачки» появились близнецы Мия и Тия, которые посветили фарами Молнии Маккуину. Спонсором Маккуина была смазка для бампера Rust-eze, которая выглядит как версия мази от геморроя для авто.
3. В «Короле-льве» 1994 года был эпизод, когда перед Шрамом маршировали в идеальном строю гиены. Сцена очень похожа на марши нацистов.
4. История Русалочки, рассказанная «Диснеем» в 1995 году, впечатлила девочек по всему миру. Но многих возмущает сама идея сказки — женщина должна хранить молчание ради любви мужчины.
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