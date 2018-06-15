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Звезды, которые любят повязать
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Звезды, которые любят повязать 

Рамблер 21 час назад
Думаете, вяжут только бабушки? Напрасно. Этот вид рукоделия успокаивает, настраивает на серьёзный лад, позволяет подумать и принять правильное решение. Кстати, многие знаменитости увлекаются вязанием и приносят пряжу и спицы даже на съёмочные площадки.
1. Джулия Робертс обожает вязать. Ей под силу связать шарф и свитер, а за шерстью она летает в Ирландию. Актриса практикуется в вязании в перерывах между съёмками эпизодов и говорит, что вязание не мешает ей поддерживать беседы с коллегами.
2. Уму Турман тоже неоднократно видели за вязанием. Актриса вяжет вещи на съёмочной площадке для своих детей.
3. Сара Джессика Паркер, которую считают настоящей иконой стиля, частенько вяжет на площадке. Она говорит, что рукоделие помогает скоротать время и расслабиться.
4. Среди поклонников вязания есть и знаменитые мужчины. Так, Джорджа Лукаса как-то застукали в кофейне с чашкой кофе и вязанием. Дэвид Духовны тоже не чурается вязания, которому его обучила бабушка. А вот Рассел Кроу пристрастился к рукоделию, чтобы успокаивать нервы в момент, когда его супруга ожидала первенца.
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