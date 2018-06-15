Звезды, которые любят повязать

Думаете, вяжут только бабушки? Напрасно. Этот вид рукоделия успокаивает, настраивает на серьёзный лад, позволяет подумать и принять правильное решение. Кстати, многие знаменитости увлекаются вязанием и приносят пряжу и спицы даже на съёмочные площадки.

1. Джулия Робертс обожает вязать. Ей под силу связать шарф и свитер, а за шерстью она летает в Ирландию. Актриса практикуется в вязании в перерывах между съёмками эпизодов и говорит, что вязание не мешает ей поддерживать беседы с коллегами.

2. Уму Турман тоже неоднократно видели за вязанием. Актриса вяжет вещи на съёмочной площадке для своих детей.

3. Сара Джессика Паркер , которую считают настоящей иконой стиля, частенько вяжет на площадке. Она говорит, что рукоделие помогает скоротать время и расслабиться.