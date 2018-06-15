Мировая премьера мультфильма «Гофманиада» состоится 19 июня в Шанхае

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости . Мировая премьера кукольного мультфильма «Гофманиада» по произведениям немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана состоится 19 июня на международном кинофестивале в Шанхае, сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм».

Кукольный мультфильм «Гофманиада» поставлен режиссером Станиславом Соколовым по произведениям знаменитого немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Работа над лентой продолжалась более 15 лет. Каждая кукла создана мастерами вручную, а часть эскизов декораций и персонажей написана художником Михаилом Шемякиным

"Российский анимационный шедевр «Гофманиада» Киностудии «Союзмультфильм» впервые представят широкой публике в рамках Шанхайского международного кинофестиваля 19 июня. Презентует фильм и ответит на вопросы после его показа режиссер Станислав Соколов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Премьера «Гофманиады» в России и странах СНГ запланирована на осень 2018 года. Главный герой картины — Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка.