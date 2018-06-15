Ещё
В музее-заповеднике Ярославля стартует проект «КИНОЛЕТО 3.0»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

В музее-заповеднике Ярославля стартует проект «КИНОЛЕТО 3.0» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Ярославский музей-заповедник и киноклуб Нефть третий год подряд запускают проект «КИНОЛЕТО».
Этот сезон посвятили известным писателям, поэтам, художникам, музыкантам и мыслителям. Фильмы будут традиционно проецироваться на стену звонницы Спасо-Преображенского монастыря. Сеансы запланированы не каждую неделю, а дважды в месяц — по вторым и четвертым пятницам.
Помимо кино, зрителей ожидают встречи с филологами и даже режиссерами. Старт показов — 15 июня с документального фильма «Тимур Новиков: Ноль объект» Александра Шейна. Он записал пригласительное видео.
Расписание:
15 июня, 21:00 Документальный фильм «Тимур Новиков: Ноль объект» Режиссер Александр Шейн, 2014 год  29 июня, 21:00 Анимационно-игровой фильм «Иофис Бродский. Разговор с небожителем» Режиссер Роман Либеров, 2010 год Комментарий доктора филологических наук, профессора Татьяны Кучиной
13 июля, 21:00 Художественный фильм «Хармс» Режиссер Иван Болотников, 2016 год Турнир «Читаем вслух Хармса»
27 июля, 21:00 Анимационно-игровой фильм «ИЛЬФИПЕТРОВ» Режиссер Роман Либеров, 2013 год Комментарий замдиректора по научной работе Некрасовской библиотеки Наталии Абросимовой «Ильф и Петров в Ярославле»
10 августа, 21:00 Художественный фильм «Братья Че» Режиссер Михаил Угаров, 2014 год Турнир «Читаем вслух Антошу Чехонте»
24 августа, 21:00 Анимационно-игровой фильм «Написано Сергеем Довлатовым» Режиссер Роман Либеров, 2012 год Творческая встреча с Романом Либеровым
Стоимость билетов: 150 рублей для льготных категорий граждан и 250 для всех остальных
АиФ: последние новости
«8 подруг Оушена» в Ярославле покажут за день до российской премьеры «Я не фокусник, я – Карабас Барабас». Александр Шейн - об искусстве В Ярославле пройдет фестиваль современной драматургии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»4
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть3
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение