В музее-заповеднике Ярославля стартует проект «КИНОЛЕТО 3.0»

Ярославский музей-заповедник и киноклуб Нефть третий год подряд запускают проект «КИНОЛЕТО».

Этот сезон посвятили известным писателям, поэтам, художникам, музыкантам и мыслителям. Фильмы будут традиционно проецироваться на стену звонницы Спасо-Преображенского монастыря. Сеансы запланированы не каждую неделю, а дважды в месяц — по вторым и четвертым пятницам.

Помимо кино, зрителей ожидают встречи с филологами и даже режиссерами. Старт показов — 15 июня с документального фильма « Тимур Новиков : Ноль объект» Александра Шейна. Он записал пригласительное видео.

Расписание:

15 июня, 21:00 Документальный фильм «Тимур Новиков: Ноль объект» Режиссер Александр Шейн, 2014 год 29 июня, 21:00 Анимационно-игровой фильм «Иофис Бродский. Разговор с небожителем» Режиссер Роман Либеров , 2010 год Комментарий доктора филологических наук, профессора Татьяны Кучиной

13 июля, 21:00 Художественный фильм «Хармс» Режиссер Иван Болотников , 2016 год Турнир «Читаем вслух Хармса»

27 июля, 21:00 Анимационно-игровой фильм «ИЛЬФИПЕТРОВ» Режиссер Роман Либеров, 2013 год Комментарий замдиректора по научной работе Некрасовской библиотеки Наталии Абросимовой «Ильф и Петров в Ярославле»

10 августа, 21:00 Художественный фильм «Братья Че» Режиссер Михаил Угаров , 2014 год Турнир «Читаем вслух Антошу Чехонте»

24 августа, 21:00 Анимационно-игровой фильм «Написано Сергеем Довлатовым» Режиссер Роман Либеров, 2012 год Творческая встреча с Романом Либеровым

Стоимость билетов: 150 рублей для льготных категорий граждан и 250 для всех остальных