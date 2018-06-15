«Это история про простого пацана, который идет к своей мечте»: вылазка на съемочную площадку картины «Ярды».

На днях в глубинах бара «LiveStars», расположенного на территории бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» развернулись съемки одной из ключевых сцен картины «Ярды». Огромное количество людей под руководством съемочной группы, окружили двух главных героев, которые с помощью речитатива и бита, хотят выяснить, кто же из них лучший.

Невероятно круто наблюдать за тем, что происходит, особенно имея доступ к бэкстейджу, месту, где режиссер со своей группой видят, как сцена будет выглядеть в итоговом варианте. В команды, переживающие и болеющие за рэперов, затесались, как колоритная массовка, так и люди, уже участвующие раньше в других рэп батлах.

После того, как съемочная группа ушла обедать, кинообозреватель КиноАфиши пообщался с режиссером фильма «Ярды» Андреем Корытко и исполнителем главной роли Романом Евдокимовым («Диггеры») и узнал, чего ждать от «Ярдов» и где найти актеров, которые могли бы читать рэп и кто написал музыку для фильма.

Фотография со съемочной площадки фильма «Ярды»

Расскажите, в чем суть «Ярдов»?

Андрей Корытко, режиссер: Наше кино совершенно простое. О том, как человек идет к своей цели, в данном случае, чтобы стать топовым рэп-исполнителем. На его пути возникают различные сложности и коллизии, которые он, успешно преодолевает. А вот, дойдет ли он до своей цели, зрители и смогут узнать, прейдя в кинотеатр на наше кино.

Что вы снимаете сегодня?

Роман Евдокимов, актер: Сегодня мы снимаем рэпбатл.

Андрей Корытко, режиссер: Все так, и по истории это одна из ключевых сцен «Ярдов», которая помогает герою в самоопределении. Ведь для настоящего и офигенно крутого музыканта зашкварно выступать в батлах. И мы стараемся выделить эту мысль, чтобы зрители максимально прочувствовали его дискомфорт. Успешно или не очень, но главному герою приходится работать над собой.

Как проходил кастинг для «Ярдов», все-таки вам нужны были не просто профессиональные актеры?

Андрей Корытко, режиссер: Во-первых, наш замечательный кастинг-директор проделала просто титаническую работу. А, во-вторых, найти нужных людей было очень важно для меня, поэтому я встречался с каждым эпизодником лично. Конкретно с главным героем случилась интересная коллизия. Его должен был играть автор музыки к нашему фильму, но по ряду причин, нам пришлось заменить его на профессионального артиста, которому сейчас очень непросто, т.к. приходится заучивать текст и обучаться на ходу прочим премудростям правильной читки.

Фотография со съемочной площадки фильма «Ярды»

Романа Евдокимова, актер: На самом деле, это очень крутая возможность, что мне открыли эту дверь. Я осознал, что рэп-культура существует, и она очень популярна. Работать действительно очень сложно. Когда собирался на пробы, меня ребята попросили записать видео, и я сначала думал, что быстро с этим справлюсь. За пять минут запишу и отправлю им. Они попросили прочитать кусочек текста, на который я, в итоге, потратил два часа. Рассортировав песню Басты по вдохам, выдохам для правильной скорости читки и флоу, то есть техничности, я сделал для себя огромное количество открытий и очень вдохновился тем, что смогу поучаствовать в проекте такого уровня.

Андрей Корытко, режиссер: Здесь надо отметить и Яра, нашего вдохновителя и автора всей музыки к «Ярдам». Он, собственно говоря, и был главным катализатором этого фильма. Идея родилась из документального проекта, который я снял про него, и он сейчас по-максимуму с нами, как саундпродюсер проекта. Яр работает с актерами, пишет нужные тексты и очень помогает нам в целом с воплощением его истории на экране.

Беседовал Дмитрий Бортников