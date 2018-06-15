Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы 

Актриса Елена Аминова работала в драматическом театре Одессы, когда её пригласил на пробы Марк Захаров. Он задумал снимать фильм «Формула любви» и искал актрису с яркой внешностью и экспрессивным характером на роль ассистентки графа Калиостро. Уговорить Аминову оказалось не так уж просто, но в итоге она согласилась. Съёмочная группа разместилась в общежитии в Домодедово, но Елена быстро перебралась в дом к местным жителям. Но в какой-то момент она обнаружила, что у неё появились соседи. В другой комнате поселились актёры Семён Фарада и Александр Абдулов, которые также снимались в ленте. Мужчина проявили к девушке недвусмысленный интерес. Как-то Фарада решил покатать предмет обожания на машине по окрестностям, а Елена от скуки украсила цветами куклу, висевшую на лобовом стекле. Когда Семён Львович поехал в Москву, супруга, увидевшая украшение, устроила разборку, обвинив мужчину в неверности. Актёру пришлось объясняться и рассказывать о съёмках. А вот сама Аминова оказалась довольно сдержанной. Она никогда не была замечена в скандалах, а отношения с Фарадой и Абдуловым считала братскими.