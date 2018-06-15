Измайловские школьники перенеслись на 13 млрд лет тому назад

Школьники из Измайлова побывали в Московском Планетарии, где посмотрели фильм «Мы все звезды», раскрывающего тайны космической химии.

На прошлой неделе мальчики и девочки из городского летнего лагеря «Московская смена» школы №2094 посетили Московский Планетарий. По словам вожатых, сопровождающих ребят, детям понравились не только интересные рассказы экскурсовода, но и возможность самим поэкспериментировать и лучше ознакомиться с физическими явлениями природы.

Помимо этого измайловские школьники на большом куполе экрана посмотрели фильм «Мы все звезды», раскрывающего секреты «взрывного происхождения» нашего мира. Юные зрители совершили путешествие во времени и перенеслись на 13,8 млрд лет назад и прошли путь от образования простых атомов водорода к синтезу углерода и молекулам жизни.