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Измайловские школьники перенеслись на 13 млрд лет тому назад
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Измайловские школьники перенеслись на 13 млрд лет тому назад 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Школьники из Измайлова побывали в Московском Планетарии, где посмотрели фильм «Мы все звезды», раскрывающего тайны космической химии.
На прошлой неделе мальчики и девочки из городского летнего лагеря «Московская смена» школы №2094 посетили Московский Планетарий. По словам вожатых, сопровождающих ребят, детям понравились не только интересные рассказы экскурсовода, но и возможность самим поэкспериментировать и лучше ознакомиться с физическими явлениями природы.
Помимо этого измайловские школьники на большом куполе экрана посмотрели фильм «Мы все звезды», раскрывающего секреты «взрывного происхождения» нашего мира. Юные зрители совершили путешествие во времени и перенеслись на 13,8 млрд лет назад и прошли путь от образования простых атомов водорода к синтезу углерода и молекулам жизни.
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