Ещё
Дэниел Рэдклифф выходит на тропу войны: трейлер фильма «Опасное задание»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Дэниел Рэдклифф выходит на тропу войны: трейлер фильма «Опасное задание» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Появился дублированный трейлер нового фильма с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли «Опасное задание». Актер, известный по роли Гарри Поттера, на этот раз перевоплотится в пилота по имени Шон Хаггерти, которому нужно спасти свою жену, а для этого пересечь границу с нелегальным грузом.
Для Дэниела подобные роли являются личным предпочтением, ведь актер совсем не нуждается в деньгах и выбирает только те проекты, что ему интересны. Именно поэтому зрители могут наблюдать Дэниела то в роли трупа, то в роли агента ФБР под прикрытием, то отважного пилота.
Премьера фильма «Опасное задание» в России назначена на 16 августа.
Злата Петрова
Киноафиша: последние новости
ДНЕВНИК КИНОТАВРА-2018. День 3-4 Райан Рейнольдс сыграет в новом фильме режиссера «Человека-паука» «Карточный домик» без Кевина Спейси: Первые кадры 6 сезона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»5
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
«Первый крен, первые визги девчонок»2
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть5
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение