Дэниел Рэдклифф выходит на тропу войны: трейлер фильма «Опасное задание» 

Появился дублированный трейлер нового фильма с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли «Опасное задание». Актер, известный по роли Гарри Поттера, на этот раз перевоплотится в пилота по имени Шон Хаггерти, которому нужно спасти свою жену, а для этого пересечь границу с нелегальным грузом.
Для Дэниела подобные роли являются личным предпочтением, ведь актер совсем не нуждается в деньгах и выбирает только те проекты, что ему интересны. Именно поэтому зрители могут наблюдать Дэниела то в роли трупа, то в роли агента ФБР под прикрытием, то отважного пилота.
Премьера фильма «Опасное задание» в России назначена на 16 августа.
Злата Петрова