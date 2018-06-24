«О спорт, ты фильм!»: вспомните фильм по кадру

Спорт — благодарная тема для как для комедии, так и для драмы. Напряжение, воля к победе, преодоление слабостей и трудностей, упорное стремление, финальная схватка на поле, ринге или площадке — и долгожданный триумф! Универсальный сценарий для хорошего фильма. Тем более, что у многих знаменитых спортсменов за спиной есть своя драматическая история.

Наверно поэтому на экраны выходит немалое количество спортивных фильмов. Одни становятся легендарными, другие быстро забываются, но все они в сущности об одном — что человеческая воля способна творить настоящие чудеса. А для победы над соперником нужно сначала победить собственные страхи и слабости.

Пройдите наш тест и попробуйте с одного кадра вспомнить картины, посвященные спортивной лихорадке.