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Вспомните фильм по кадру: тест
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Вспомните фильм по кадру: тест 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Enjoy Movies
Спорт — благодарная тема для как для комедии, так и для драмы. Напряжение, воля к победе, преодоление слабостей и трудностей, упорное стремление, финальная схватка на поле, ринге или площадке — и долгожданный триумф! Универсальный сценарий для хорошего фильма. Тем более, что у многих знаменитых спортсменов за спиной есть своя драматическая история.
Наверно поэтому на экраны выходит немалое количество спортивных фильмов. Одни становятся легендарными, другие быстро забываются, но все они в сущности об одном — что человеческая воля способна творить настоящие чудеса. А для победы над соперником нужно сначала победить собственные страхи и слабости.
Пройдите наш тест и попробуйте с одного кадра вспомнить картины, посвященные спортивной лихорадке.
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