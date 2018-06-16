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Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище
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Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Утром 16 июня в Преображенской церкви храма Христа Спасителя прошла церемония прощания с режиссером. На ней присутствовали президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, режиссер Алексей Учитель, актеры Сергей Гармаш и Леонид Ярмольник.
Станислав Говорухин похоронен рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.
Режиссер скончался 14 июня.
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