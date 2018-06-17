Моя Правда. Николай Караченцов

В ближайшее воскресенье, 17 июня, в 11:20 на Пятом канале расскажут историю жизни Николая Караченцова . В принципе, она известна, но некоторые подробности вас удивят… Кроме того, вокруг истории жизни актера, особенно истории последних лет, ходит много разговоров, и в фильме будет представлен один из взглядов на ситуацию.

…28 февраля 2005 года. По ночной Москве на огромной скорости едет актер Николай Караченцов. Он только что узнал о смерти тещи. Актер спешит поддержать жену и не сбавляет скорость, даже на поворотах. До дома осталось всего два километра, но машину занесло… Жизнь Караченцова висит на волоске, а рядом никого, кто мог бы вызвать помощь. Но происходит настоящее чудо — случайно проезжает машина скорой помощи. Счет шел на секунды. Бороться за жизнь актера начали сразу, но Николай в сознание не приходил. Шансов на то, что актер выживет, были практически нулевыми. Караченцов выжил, но он больше не мог ни двигаться, ни говорить.

Врачи сразу предупредили — он уже не вернется к нормальной жизни, но Николай удивил всех. Он практически вернулся к прежнему ритму: съемки на ТВ, походы в кино и театр, общение с друзьями — все это осталось в его жизни. Сила духа этого человека оказалась намного больше, чем кто-либо мог подумать.

…Николай Караченцов познакомился с Людмилой Поргиной в 1973 году, когда актриса пришла в Ленком. Зайдя в зал на репетицию, она впервые увидела актера. В то время женщина была замужем, но это не помешало ей влюбиться в Караченцова. «Он же не красавец, но чертовски обаятельный», — вспоминает Людмила.

Караченцову Людмила тоже понравилась, но, зная, что женщина замужем, он держал дистанцию. Однажды на гастролях в Ленинграде часть труппы собралась в номере Людмилы, среди них и Николай. Тогда начался их бурный роман. 1 августа 1975 года они поженились.

Караченцов всегда с уважением относился к своей семье, оберегал ее, заботился. «Имея такого человека своим супругом, имеешь огромный щит, твой каждый день — это счастье», — рассказывает Людмила. Когда родился сын Андрей, Николай не стеснялся плакать от счастья. 30 лет они прожили вместе, а автокатастрофа еще больше сблизила семью. На годовщину брака Николай сам предложил Людмиле обвенчаться. Венчание получилось громким: пришли друзья, коллеги, журналисты, телевидение. Актер снова оказался в центре событий, как прежде, как было всегда.

Мир театра Караченцов открыл для себя очень рано. Его мать работала балетмейстером в Большом театре и часто брала маленького Колю с собой на репетиции. Пересмотрев весь репертуар Большого театра, мальчик бредил балетом, но мать была категорически против такой карьеры для сына. В 10-м классе он готовился поступать в институт иностранных языков и даже дополнительно занимался немецким. Планы Николая круто изменили зарубежные гастроли матери. До выпуска парню оставался год, когда маме пришлось уехать во Вьетнам. Взять с собой сына она не могла, так как там не было русскоязычной школы. Николая пришлось отдать в специальный интернат, где работали клуб искусств и театра. Время от времени туда с лекциями приезжали мастера театра и кино. Так определилась его дальнейшая судьба — Николай твердо решил стать актером. Окончив школу, Караченцов подал документы в Школу-студию МХАТ.

Учеба полностью увлекла Караченцова. С 9 утра до 12 вечера он пропадал на занятиях, и уже через месяц Николая зачислили на основной курс. МХАТ Караченцов окончил с красным дипломом, его пригласили в Ленком. 10 лет в Ленкоме Караченцов играл лишь второстепенные роли. Ему уже исполнилось 30, но никаких перспектив не было. Жизнь актера круто изменил приход в Ленком нового главного режиссера Марка Захарова . В 1974 году Захаров взялся за постановку спектакля «Тиль». Он решил попробовать Николая на главную роль. Спектакль с Караченцовым в главной роли вызвал неслыханный фурор в Москве. К актеру пришла популярность.

После успеха спектакля Николая начали приглашать в кино. В середине 70-х на экраны вышли фильмы «Старший сын» и «Собака на сене». Марк Захаров решил попробовать Караченцова в другом амплуа — в роли героя — любовника в спектакле «Юнона и Авось». Ажиотаж был невероятный. О спектакле узнал известный французский дизайнер Пьер Карден . Он был в восторге от постановки и пригласил артистов в Париж в своей театр на Елисейских полях. В 1983 году Ленком впервые едет во Францию. В Париже спектакль вызвал не меньший фурор, чем на родине. На рок-оперу приходили ярчайшие знаменитости: Жаклин Кеннеди Кристиан Диор , Мирей Матье. Сам Карден посмотрел спектакль 17 раз, после чего вошел в гримерку к Караченцову и целовал ему руку: «Вы ничего не подумайте, я целую руку таланту!», — объяснял свой восторг Карден.

После Парижа Карден решил повезти «Юнону и Авось» в Нью-Йорк. Спустя две недели от переутомления и огромного напряжения Караченцов сорвал мышцы рук — он не мог поднять даже стакан. Встал вопрос о выходе на сцену дублера Юрия Наумкина . На лекарствах, уколах, с дикой болью, но Караченцов доиграл до конца эти гастроли. Захаров так и не рискнул вывести на сцену дублера.

Четверть века «Юнона и Авось» с аншлагом шла почти во всех уголках мира. За это время в спектакле сменилось много актеров и актрис, но роль графа Резанова бессменно принадлежала Николаю Караченцову. С травмами, температурой он выходил на сцену. Без Караченцова «Юнону и Авось» невозможно было представить, но однажды Марку Захарову пришлось обратиться к дублеру. Авария отобрала у актера его роль…

30 лет блестящей карьеры — Караченцов был желанным всегда и везде. Кроме театральных работ снялся в более чем ста фильмах. В фильме «Приключения Электроника» актер должен был гонять на огромной скорости на мотоцикле и одновременно петь. Николай Караченцов никогда не брал себе в фильмах дублеров, какими бы опасными ни были трюки.

Авария все изменила. Она отобрала у него возможность делать то, что он больше всего любит, то, чем он живет — его профессию. После автокатастрофы актер двадцать дней пролежал в коме. Поклонники, а главное — его жена Людмила — не теряли надежду. «Когда он лежал в коме, я не спала вообще ночами, все время его звала. У него работало только сердце. Я даже боялась заснуть — не дай Бог, я потеряю это сердце», — плачет, вспоминая, Людмила.

Трагедия стала горем не только для родных и друзей, но и для всех поклонников Николая Петровича. Спустя месяц борьбы за жизнь Николай пришел в сознание. Даже врачи называли это чудом. В 61 год Караченцову пришлось начинать все с самого начала.