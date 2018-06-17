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Что случилось со звездой советского экрана Ольгой Бган
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Что случилось со звездой советского экрана Ольгой Бган 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Лицо Ольги Бган у большинства зрителей ассоциируется исключительно с картиной Василия Ордынского «Человек родился». И это неслучайно. Кроме Нади Смирновой, Бган не исполнила в своей жизни ни одной главной роли. Именно такая невостребованность, возможно, и стала причиной трагической кончины актрисы.
«Человек родился»
Ольга Бган родилась на территории современной Молдавии в городе Кишиневе в 1936 году. Вскоре после рождения дочери семья переехала в Москву. Ольга с детства обожала кино и театр и с удовольствием выступала перед публикой. Еще будучи 18-летней девчонкой, она впервые появилась на советских экранах. Это была небольшая эпизодическая роль в комедии Самсона Самсонова «За витриной универмага» (1955 год). Тогда Бган даже не указали в титрах. Но, как оказалось, успех еще ждал ее впереди.
Уже в следующем 1956 году Ольгу пригласили на главную роль в мелодраме Василия Ордынского «Человек родился». Кстати, на это место претендовала и Людмила Гурченко, но ей пришлось лишь озвучить картину. А героиня фильма Надя Смирнова получила внешность Ольги Бган. Согласно сценарию, Смирнова рожает ребенка, не будучи замужем. Поэтому неудивительно, что многие партийные чиновники раскритиковали картину. Но успеху самого фильма и популярности начинающей актрисы это не помешало. Зрителям эта жизненная история пришлась по душе.
Неудачи в работе и личной жизни
Однако для Ольги Бган «Человек родился» оказалась первой и последней яркой работой. Она снялась еще в нескольких фильмах, но далеко не в главных ролях. В театре у нее тоже была только одна значительная роль. Она играла Маленького Принца. Ольгу Бган вообще почему-то отодвинули. По какой причине это произошло неизвестно до сих пор. Наверное, об этом знала только сама актриса. Будучи человеком замкнутым, Ольга редко делилась с кем-либо сокровенным.
В личной жизни у артистки тоже не все было гладко. Первым ее супругом стал ее коллега, тоже актер, Юрий Гребенщиков. Поговаривают, что у Гребенщикова появилась другая женщина и, узнав об этом, Ольга с ним развелась.
Второй муж Бган — Алексей Симонов, сын поэта и писателя Константина Симонова — был влюблен в Ольгу с юности. Несмотря на это обстоятельство и тот факт, что в 1968 году в новоиспеченной семье родился сын Женя, этот брак тоже распался. После развода родителей Женя остался с бабушкой, матерью Алексея. Уже тогда актриса поняла, что подвержена пагубному влиянию алкоголя. [С-BLOCK]
Неоднозначная смерть
Так, Ольга Бган осталась один на один со своими неудачами: в кино, театре и семейной жизни. Теперь ей уже ничто не мешало употреблять спиртное в каком угодно количестве. В новогодний праздник, накануне 1978 года, ей стало плохо и в ночь с 31 декабря на 1 января Ольга умерла.
После смерти актрисы официальной версией о причине ее кончины стал сердечный приступ. Однако позже выяснилось, что Ольга выпила вместе с алкоголем седативные препараты. Может, она сделала это намеренно, а, может, все получилось случайно. Теперь мы об этом уже, наверное, не узнаем никогда.
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