Что толкнуло актера Анатолия Вербицкого на самоубийство

Казалось, Анатолию Вербицкому актерская карьера была буквально предначертана. Его отец и дядя всю жизнь играли на сцене. Анатолий закончил школу-студию МХАТ и много лет служил в театре. Однако в 51 год он решил уйти из жизни и открыл кран газовой плиты.

Именитая родня

Анатолий Вербицкий родился и всю свою жизнь прожил в столице. Его бабушка Анастасия Вербицкая прославилась как прозаик, отец Всеволод Вербицкий был народным артистом РСФСР, а дядя Павел Массальский играл в театре и в кино. Немудрено, что Толя тоже выбрал искусство. Еще будучи школьником, он все свободное время проводил во МХАТе, помогал в мастерских, а потом и стал выходить на сцену.

Великая Отечественная война немного отсрочила планы молодого человека, но после победы он сразу поступил в школу-студию МХАТ. Несмотря на наличие в семье Вербицких громких имен, успех пришел к Анатолию не сразу. Поначалу ему доставались в театре лишь небольшие роли. Только через несколько лет после окончания учебы он начал играть ярких персонажей.

На обочине

В кино первое время тоже не все складывалось. Все изменилось в 1955 году. Тогда Вербицкий сыграл Печорина в фильме Исидора Анненского «Княжна Мери». Эта роль стала для актера самой главной ролью в его жизни. Большего успеха ему, к сожалению, добиться не удалось. После экранизации «Героя нашего времени» Анатолий отчего-то оказался в тени.

В театре дела шли тоже неважно. Сменилось руководство, и среди членов новой команды места, достойного таланта Вербицкого, не нашлось. Он стал все реже и реже выходить на сцену. Доходило до того, что артист всего 2-3 раза в месяц бывал в театре: так мало ему доставалось ролей.

Что касается личной жизни, то в свое время Вербицкий женился на коллеге актрисе Луизе Кошуковой. Она так же, как и ее муж, служила во МХАТе. Они и на гастроли ездили вместе. В день, когда Вербицкий покончил с собой, супруги как раз собирались в очередную поездку.

Газ и стихи

Несомненно, Вербицкий очень переживал тот факт, что после Печорина он вдруг оказался на обочине. Наверное, он мало с кем делился своими чувствами, потому что даже его жена ничего не заподозрила, когда 4 июля 1977 года актер прямо в зале аэропорта внезапно схватил сумку и бросился прочь. Кошукова, конечно, удивилась поступку супруга, но, решив, что тот просто что-то забыл, успокоилась. Она думала, что Вербицкий прилетит следующим рейсом. Но этого не произошло.

Анатолий Всеволодович приехал в свою московскую квартиру и открыл газ. Когда его бездыханное тело было обнаружено, оказалось, что перед смертью актер зачем-то разложил на полу бумаги. На них были переписанные лично Вербицким стихотворения его любимых поэтов.

Анатолия Вербицкого похоронили на Новодевичьем кладбище, там, где уже лежали его покойные родители. За 5 месяцев до смерти он отметил свой последний 51-ый день рождения.