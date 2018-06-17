Хорошая игра: фильмы, где у актеров действительно был секс

Чтобы вызвать у актеров нужные эмоции и показать зрителю яркую картинку, передающую спектр чувств, некоторые режиссеры решаются показать в фильме настоящий секс. Эти постельные эпизоды известных кинолент показывают только настоящие эмоции актеров, которые достигали оргазма разными способами.

“Бурый кролик”

Данный проект потерпел фееричную неудачу в рамках фестиваля в Каннах, где дебютировал в 2003 году. Большинство зрителей просто покинули стены кинозала непосредственно в процессе показа, а остальные освистали ленту. После провала режиссер пообещал больше никогда не браться за съемку фильмов, но не сдержал своего слова. «Отголоски прошлого»

В этом фильме 2008 года выпуска роль Сальвадора Дали принадлежит Роберту Паттинсону , которому пришлось довести себя до оргазма ради яркой картинки. Он признался, что мастурбировал для этой сцены, однако она показалась зрителям слишком натуралистичной. «Нимфоманка»

Эта скандальная лента содержит значительное число пикантных сцен, а между Стейси Мартин и Шайа Лабаф завязывались странные отношения, которые видела публика. Режиссер отмечал, что в картине должен присутствовать только реальный секс, а ведущий актер выражал согласие на участие в постельных сценах без дублера. Однако в итоге сексом на камеру пришлось заниматься приглашенным порнозвездам, на чьи тела оказались наложены головы главных актеров посредством компьютерной обработки. “Калигула”

Фильм 1979 года наполнен сценами настоящего секса, которые были вставлены в пленку после окончания съемок. Это было сделано по распоряжению продюсера киноленты и владельца порнографического журнала Боба Гуччионе . «Антихрист»

Сюжет фильма строится вокруг того, что знакомый человечеству мир создавался дьяволом, а не богом, но многие зрители назвали его «эротическим хоррором». Режиссер отмечает, что в период работы над постельными сценами команда не использовала дублеров, и все они были настоящими. Клуб «Shortbus»

Режиссер фильма Джон Кэмерон Митчелл в период премьеры ленты уверил зрителей, что все представленные на экране сцены секса настоящие, но при этом он не позиционировал свою работу как порнографию. В частности, он объяснял это маловероятностью того, что у кого-то появится возбуждение после просмотра. Здесь можно встретить моменты с традиционным сексом, гомосексуальные связи, групповые сцены, а также эпизоды садомазохизма и самоудовлетворения. “Спи со мной”