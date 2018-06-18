Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену

Британский актер, слава на которого обрушилась в детстве, сыграет отважного пилота.

В сети появился трейлер фильма "Опасное залание" на русском языке. Актер воплотил образ пилота Шона Хаггерти, попавшего в жуткую ситуацию. Ему необходимо спасти жену, а чтобы сделать это, он должен перевезти через границу нелегальный груз.

Напомним, что впервые на экране Дэниел Редклифф появился в роли Гарри Поттера и сразу получил признание во всем мире. К его игре в сказочной саге было много претензий у критиков, однако актер не стал заложником одного образа. Он продолжает экспериментировать и пробует себя в разных амплуа.

Российская премьера запланирована на 16 августа.