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Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
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Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену 

Рамблер 18 июня 2018
Британский актер, слава на которого обрушилась в детстве, сыграет отважного пилота.
В сети появился трейлер фильма "Опасное залание" на русском языке. Актер воплотил образ пилота Шона Хаггерти, попавшего в жуткую ситуацию. Ему необходимо спасти жену, а чтобы сделать это, он должен перевезти через границу нелегальный груз.
Напомним, что впервые на экране Дэниел Редклифф появился в роли Гарри Поттера и сразу получил признание во всем мире. К его игре в сказочной саге было много претензий у критиков, однако актер не стал заложником одного образа. Он продолжает экспериментировать и пробует себя в разных амплуа.
Российская премьера запланирована на 16 августа.
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