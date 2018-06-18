Кахи Кавсадзе и другие самые красивые актёры советского кино

Советские мужчины хотели быть на них похожими, а советские женщины в них влюблялись. Представляем наш рейтинг самых красивых актеров советского кино.

Потомок грузинских царей, Олег Басилашвили, прославился благодаря съемкам в фильмах Эльдара Рязанова , который как-то пообещал снимать актера во всех своих фильмах.

Даже в «Иронии судьбы», где сам Басилашвили не снимается, есть эпизод с ним. Когда Надя поднимает со снега фото Ипполита, которого сыграл Юрий Яковлев , то мы видим на ней фото Басилашвили. Актер сыграл множество ролей в театре и кино, от бесхарактерного переводчика Бузыкина в фильме Георгия Данелия «Осенний марафон» до Воланда в экранизации романа Булгакова Владимира Бортко

Николай Рыбников — свой парень для каждого советского человека. Мало кто знает, но Рыбников обладал редким даром — умел мастерски пародировать чужие голоса.

Когда он учился во ВГИКЕ, в 1951 году, Рыбников залез в шкаф и зачитал голосом Левитана правительственное сообщение о снижении розничных цен. Студенты шутку Рыбникова оценили и встретили апплодисментами, но молодого актера за нее отчислили из института. Правда, потом восстановили.

Лучше всего Рыбникову удавались роли простых парней, рабочих, сталеваров, лесорубов. Такое амплуа принесло ему бешеную популярность среди простых советских женщин. А мужики его просто по-мужски уважали.

Игоря Костолевского сегодня бы назвали «мажором» — он родился в семье начальника «Экспортлеса». В театре и кино за актером с благородной внешностью, бархатным голосом и хорошими манерами закрепилось амплуа героя-любовника, мелодраматического персонажа. Однако карьера актера оказалась намного шире этого образа. Популярность Костолевскому принесла роль декабриста Анненкова в картине «Звезда пленительного счастья», роль разведчика в картине «Тегеран-43», множество разноплановых ролей актер сыграл и на театральных подмостках.

Евгения Жарикова большинство советских зрителей знало по роли милиционера Кондратьева, которую он исполнил в сериале «Рожденная революцией». Одной из первых ролей актера стала роль лейтенанта Гальцева в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство», которую он сыграл ещё в годы учебы во ВГИКе. Тогда же он сыграл и роль обаятельного дипломата Вадима в фильме «Три плюс два», который стал одним из лидеров кинопроката. В отличие от многих советских актеров, Евгений Жариков продолжал успешно сниматься в кино и после перестройки

Никиту Михалкова знают все. Первую роль в кино он сыграл в 14 лет, в 18 стал известным, благодаря главной роли в фильме «Я шагаю по Москве». Михалков сыграл множество ролей, как режиссер стал лауреатом «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». Бесчисленные регалии мэтра можно перечислять бесконечно. Несмотря на то, что Михалкова тоже можно условно отнести к «мажорам», своим привилегированным положением он не пользовался, служил в армии и даже был отчислен из Щукинского училища из-за съемок в кино.

15. Кахи Кавсадзе

Путь к славе Кахи Кавсадзе был тернист. Его отец, друг Сталина, во время войны попал в концлагерь, после возвращения на родину был репрессирован. Кахи с братом были признаны детьми «врага народа», их мать растила и воспитывала сыновей одна.

Несмотря на тяжелое дество, Кахи был верен своей мечте об актерской карьере. В 1959 году он oкончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели. Всесоюзную известность ему принесла роль Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Роль обаятельного злодея стала ключевой в его актерской карьере. Ещё одной заметной ролью Кавсадзе стал Дон-Кихот в экранизации 1988 года.

14. Владимир Талашко

Советский актер Владимир Талашко стал актером Донецкого музыкально-драматического театра без специального образования, попал туда буквально с улицы — режиссер театра заметил Талашко в Москве на одном из конкурсов самодеятельности. Родители были против актерской карьеры сына.

Первую серьезную роль в кино — матроса Огнивцева — он сыграл в 1969 году, в картине Николая Мащенко «Комиссары». После этого у Талашко было множество ролей, от старшего лейтенанта Скворцова в блокбастере «В бой идут одни старики» до Неда Ленда в «Капитане Немо».

Михаил Боярский начинал как «король массовки», но умел при этом сделать даже маленькую роль интересной и запоминающейся. В театральный он поступил благодаря музыкальному образованию — родители актера хотели сделать из сына музыканта. В итоге Боярский стал и музыкантом и актером.

Известность ему принесли роли в фильмах «Соломенная шляпка» и «Старший сын», суперзвездой он стал после картины «Собака на сене», а супермегазвездой после роли в «Трех мушкетерах». Одраз д"Артаньяна, созданный Боярским, до сих пор считается одним из самых ярких в экранизациях романа Дюма.

В Щукинское училище (после провальной попытки поступить во ВГИК) Борису Хмельницкому удалось поступить благодаря другу семьи Вольфу Мессингу . Борис заикался, и даже уже во время учебы в «Щуке» некоторые экзамены ему разрешали сдавать письменно.

Прославился актер своими ролями в Тетаре на Таганке, где его за доброту и отзывчивость называли Бэмби. Хмельницкий стал известен не только как актер, но и как автор музыки к театральным постановкам и фильмам — музыкальное образование не прошло даром. После смерти Владимира Высоцкого Борис Хмельницкий стал организатором ежегодных вечеров его памяти, постоянно выступал с концертами. Именно благодаря Хмельницкому, у Петровских ворот Высоцкому был поставлен памятник.

В кино Борис Хмельницкий начал сниматься в 1966 году. Первая его роль — поэт-солдат в фильме Леонида Осыки «Кто вернется — долюбит».

Кроме съемки в отечественных картинах, Борис Хмельницкий сыграл в американском фильме «Бегущий по льду» и в итальянском фильме «Джонатан — друг медведей».

Владимир Коренев стал настоящим секс-символом СССР после роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». На тот момент актеру был 21 год, но актерскую стезю он выбрал намного раньше — играл в драмкружке, которым руководил актер Русского драматического театра Иван Россомахин. Драмкружок был непростым — его постановки показывали не только на любительской, но и на профессиональной сцене. После успеха в «Человеке-амфибии» к актеру пришла популряность. В 1961 году он пришёл в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, куда его пригласил Михаил Михайлович Яншин , руководивший театром в то время. С тех пор Владимир Коренев — ведущий артист этого театра.

Николай Черкасов, выдающийся советский актер, стал популярен как актер, сыгравший Александра Невского Ивана Грозного . Он является единственным актёром, чьё лицо запечатлено на ордене. Сталин лично выбрал и утвердил портрет Черкасова для одной из высших государственных наград — советского ордена Александра Невского. Во время съёмки фильма «Иван Грозный», после того как был отснят тот или иной кадр и прозвучала команда режиссёра «Стоп!», исполнявшему роль царя Черкасову было очень трудно сразу остановиться и замолчать, и он постоянно какое-то время продолжал играть.

Эйзенштейн пытался уговорить Черкасова не тратить энергию впустую, но не мог. В итоге он смонтировал фильм «Захваты после „стоп“, или Куда идет творческая энергия народного артиста».

Слава пришла к Петру Глебову после роли в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Первую свою роль, выходящую за рамки эпизода, он сыграл в небольшом антиалкогольном фильме-плакате «Я ничего не помню».

Свою самую главную роль Петр Глебов получил, можно сказать, случайно — на кастинг его привел приятель, актер Александр Шворин. Сначала Глебов пробовался на другую роль, но его сперва заметил Герасимов, а затем с восторгом одобрил сам Михаил Шолохов.

Главный сказочный герой советского кино, Сергей Столяров стал всесоюзно известным после выхода картины «Цирк». Актер буквально стал идеалом молодого советского человека. Образ Сергея Столярова был взят за основу при создании скульптуры рабочего в знаменитой композиции Мухиной «Рабочий и колхозница».

Благодаря тому же фильму нашлись после 18 лет неизвестности его мать и брат Роман. Герой «Цирка» Иван Мартынов принёс с экрана в жизнь песню «Широка страна моя родная», ставшую вторым гимном СССР.

У Столярова было героическое амплуа. Как сказочный герой он стал известен и за границей. Фильм Птушко «Садко», в котором Столяров сыграл заглавную роль, совершил своеобразный прорыв в мировой кинематограф. Его успех высоко оценили в Венеции, где ему присвоили приз «Серебряный лев».

7. Петерис Гаудиньш

Петерис Гаудиньш стал всесоюзно известным после главной роли в фильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Этот фильм, открывший целую плеяду артистов, породил в СССР культ рыцарства, а латвийский актер стал мечтой советских девушек.

Олег Стриженов своими яркими ролями заслужил звание одного из самых романтических героев советского кино.

Стриженов стал известен после главных ролей в фильмах «Овод» (1955) и «Сорок первый» (1956). После них он стал очень популярным. Многие критики того времени называли его не иначе как «советским Жераром Филипом ». Француз, исполнитель роли Фанфана-Тюльпана, тогда был идолом мирового экрана.

Следующей удачной ролью актера стал Афанасий Никитин в совместном советско-индийском фильме «Хождение за три моря» (1958). Потом последовали запоминающиеся работы актера в фильмах «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия», «Третья молодость».

Николай Олялин дебютировал в кино в роли лётчика-истребителя Николая Болдырева (фильм «Дни лётные», вышедший на экраны в 1966 году). Через год его пригласил режиссёр Юрий Озеров , на одну из ведущих ролей в киноэпопее «Освобождение».

Роль капитана Цветаева принесла Николаю Олялину всесоюзную известность. После выхода картины с Олялиным хотел выпить каждый советский мужчина, а самого актера, не служившего в армии, фронтовики принимали за своего.

Однако Олялин не стал актером одной роли, его талант был многогранен. Артист мог блестяще сыграть и «мирового парня» — простого водителя «БелАЗа» из одноименного фильма, и белогвардейского генерала Врангеля из телесериала «Берега в тумане».

Олег Видов — один из самых ярких актеров советского кино. После окончания ВГИКа он начал активно сниматься в кино и получил популярность, как исполнитель ролей благородных красавцев. С 1967 года по 1969 год Видов снимался в югославско-американо-итальянском фильме «Битва на Неретве», а также в других югославских фильмах. В 1970 году снялся в фильме «Ватерлоо» Сергея Бондарчука . Он стал одним из немногих советских актеров, у кого сложилась и западная актерская карьера. Видов снимался в европейских фильмах и сериалах, в 1985 году уехал в США. В 1989 году актер женился на Джоан Борстен . Ими была создана фирма «Films by Jove».

3. Александр Абдулов

Несмотря на то, что впервые на театральную сцену Александр Абдулов вышел ещё в пятилетнем возрасте в спектакле «Кремлёвские куранты» Ферганского драматического театра, к актёрской карьере он не стремился — в школе занимался спортом, получил звание кандидата в мастера спорта СССР по фехтованию, увлекался музыкой.

Сниматься в кино Абдулов стал с начала 1970-х. Его дебют состоялся в 1974 году, когда он, будучи ещё студентом, сыграл эпизодическую роль морского пехотинца Козлова в фильме Михаила Пташука «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». В общей сложности актер снялся в 112 фильмах.

Всесоюзная популярность пришла к нему после съемок в картине Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Абдулов был актером широкого диапазона. Снимался и в комедиях, и в драмах, и в детективах, и в исторических лентах. Их с Ириной Алферовой называли самой красивой парой советского кино.

Василий Лановой — один из самых ярких советских актеров. Практически каждая его роль становилась событием. Самыми яркими были роли в картинах «Алые паруса», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных». По опросам журнала «Советский экран» фильм «Офицеры» был назван фильмом года, а Василий Лановой — лучшим актёром 1971 года.