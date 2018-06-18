В красноярском кинотеатре «Мечта» открывается сезон уличных показов

Демонстрировать планируют самые известные российские фильмы, которые завоевали народную любовь зрителей и отмечены кинопремиями. Всего дирекция учреждения планирует сделать 5 кинопоказов.

Первый сеанс состоится 22 июня в 22.00. На большом экране зрителям покажут фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова

Еще один показ намечен на 6 июля. В этот день можно посмотреть российские короткометражные игровые фильмы V Всемирного фестиваля уличного кино.

Добавим, что всего на парковке кинотеатра 35 машиномест. Поэтому билеты лучше приобретать заранее.