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В красноярском кинотеатре «Мечта» открывается сезон уличных показов
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В красноярском кинотеатре «Мечта» открывается сезон уличных показов 

АиФ Красноярск 38 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Демонстрировать планируют самые известные российские фильмы, которые завоевали народную любовь зрителей и отмечены кинопремиями. Всего дирекция учреждения планирует сделать 5 кинопоказов.
Первый сеанс состоится 22 июня в 22.00. На большом экране зрителям покажут фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова.
Еще один показ намечен на 6 июля. В этот день можно посмотреть российские короткометражные игровые фильмы V Всемирного фестиваля уличного кино.
Добавим, что всего на парковке кинотеатра 35 машиномест. Поэтому билеты лучше приобретать заранее.
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