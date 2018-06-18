«Жги»!

Наверное, вы немного удивитесь, но режиссером и автором сценария картины стал… Кирилл Плетнев

Необычным в картине будет все, от сюжета до амплуа актеров. Надсмотрщица женской колонии Алевтина Романова (Инга Оболдина), обладающая неординарными вокальными данными, женщина скромная, и поет лишь изредка, для себя. Одна из заключенных (Виктория Исакова), тайком записывает ее пение на телефон и выкладывает в Интернет. Видео пользуется огромным успехом, и Романову приглашают в Москву на популярное песенное шоу «Зажги!». Алевтина искреннее желает изменить свою жизнь, но она совершенно не готова к конкурсу. Подготовиться к выступлению ей помогает та самая осужденная, бывшая оперная певица. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…

Фильм получил премии — Гран-при Московского кинофестиваля «Будем жить» и Приз «Кинотавра» этого года — за «лучшую женскую роль» награду получила Инга Оболдина.

Вот что рассказывает о своем фильме Кирилл Плетнев:

— Идея картины родилась после того, как я услышал про певицу Сэм Бейли — англичанку, надсмотрщицу в мужской колонии, победившую в конкурсе «Х-фактор». Когда она вышла на сцену, никто не воспринял ее всерьез, но после исполнения зал встал. Меня эта история заинтересовала, и я подумал перенести это в нашу реальность. У меня всегда было желание рассказать неглупую, непростую историю. Я понял, что это может быть очень интересно — показать, как человек в 45 лет решает поменять свою жизнь. Это очень сложно. Основная мысль, которую я закладывал в картину — мы все запрещаем сами себе быть счастливыми. Мы знаем, чего хотим, но редко себе в этом признаемся, потому что тогда надо будет менять семью, работу и так далее. Никогда не поздно что-то поменять. Для этого нужна смелость, надо выбивать себя из зоны комфорта, тогда ты продолжаешь чувствовать себя молодым. Героиня себе это позволила. Мне был интересен путь ее внутреннего конфликта.

На главную роль кандидатура Инги Оболдиной «нарисовалась» сразу.

— Я писал под нее, — рассказывает Плетнев. — Мы вместе работали на моем короткометражном фильме «Настя», и я увидел, насколько интересна Инга может быть в «жестком качестве». У нее огромная актерская амплитуда. Таких актрис у нас мало. На поиск второй героини ушло время, но когда я отправил сценарий Вике Исаковой, она быстро его прочитала, сказала, что ей очень интересно и сделала блестящие пробы. Так появился главный дуэт картины. Ну а Владимир Ильин всегда был для меня № 1, я счастлив, что он согласился сняться в моем дебюте. Аня Уколова так же снималась в «Насте». Можно сказать, что «Настя» это была некая разминка перед «Жги». То, что я сам актер, конечно, помогало мне работать с актерами на площадке. «Жги» я снимал по своему сценарию, и когда писал его, то проигрывал каждую роль внутри себя, поэтому на съемках я чувствовал каждого героя и мог подсказать актера, направить его.

Но почему опера? Вопрос непростой.

— Мы решили, что главная героиня будет петь именно оперу, так как я искал контраст. Я представил нашу русскую провинцию и итальянскую оперу, понял, что это будет яркое наложение, а ария Тоски очень созвучна нашей героине. Большая часть съемок проходила в колонии — мы снимали в небольшом городе Невель, в законсервированной колонии и одна из важных задач была — избежать чернухи, не упасть в черную, социальную драму.

Но не слишком ли… женское кино решил снять Плетнев, да еще и для дебюта?

— Меня воспитывали две женщины, мне кажется, я хорошо понимаю женскую природу. Самый любимый мой жанр — мелодрама. Я люблю, когда режиссер играет на эмоциях зрителя и надеюсь, что наша картина никого не оставит равнодушным.

Ну а что думают обо всем этом актеры? Тем паче, что для них режиссер Плетнев и правда приготовил необычное амплуа — для каждого и каждой?

— Я снималась у Кирилла Плетнева в его короткометражном фильме «Настя», где мы и нашли этот образ — воинствующей, немного диковатой бой-бабы, в тоже время очень трогательной и ранимой. Так жалко было бросать этот образ… И в результате Кирилл придумал историю уже под эту героиню. Кирилл меня подкупил тем, что, зная, как я люблю кардинальные перемены в персонажах, решил это реализовать в одной роли. На протяжении фильма моя героиня меняется и внешне, и внутренне, при этом оставаясь одним и тем же человеком, хотя, конечно, многое в ней меняется за это время.

Это — дебют Кирилла Плетнева в полнометражном кино. Конечно, дебют всегда затратен для нервной системы. Это ведь «пан» или «пропал»! Но Плетнев совершенно точно знает, чего хочет, очень точно рассказывает историю. У него очень жесткая канва, четкое видение образа и фильма. И, конечно, у меня была возможность импровизировать, но в заранее оговоренных режиссером рамках. Ну а еще нельзя не отметить, что самое большое счастье, которое было в этой картине, это актерский ансамбль. Настоящий кастинг мечты! В этой компании можно и возможно было все, потому что все могли всё. Редкий случай, когда так бывает.

Оболдина никогда ничего подобного не играла, и, естественно, ей интересно было попробовать себя в таком образе:

— Я с дубинкой, охраняющая заключенных, немногословная, мужиковатая, суровая… Это все от меня очень далеко, поэтому было очень интересно попробовать! К тому же я никогда в жизни не пела, поэтому во время съемок все, что связано с пением, было для меня стрессом. Я репетировала, учила на итальянском Тоску, слушала Марию Калласс, напитывалась эмоциями. Занималась с оперными певицами, они показывали, как правильно брать дыхание и формировать звук, но моя героиня, так же, как и я, не пела оперу до этого момента в жизни, поэтому могла себе представлять это по-своему. Какое-то допущение в образе исключить нельзя, но заметят это профессиональные певцы. Для меня это в первую очередь фильм о рубеже в жизни, который каждый из нас проходит. Моя героиня решает все кардинально поменять, и в тоже время остается собой. Это история про то, что всегда лучше мечтать и идти за своей мечтой, чем просто сидеть на месте, шагать вправо-влево, пробовать новое, ошибаться, идти дальше, лишь бы не оставаться на месте…

Вторую главную роль, как уже говорилось, Плетнев предложил Виктории Исаковой:

— Я прочитала сценарий, и он мне понравился. Вообще все начинается со сценария, поскольку если тебе нравится история, если есть желание попасть «внутрь», ты дальше начинаешь разбираться… А дальше был режиссер — дебютант Кирилл Плетнев, прекрасный актер, который к тому моменту успел снять несколько коротких метров, которые мне очень понравились. Конечно, когда режиссер снимает свой первый полный метр — это особая энергия. С одной стороны, это «кот в мешке»: ты не знаешь, во что все это выльется, но понимаешь, что скучно не будет. И ты просто вместе с ним окунаешься в эту энергию начала — очень юную, живую энергию. У Кирилла очень мощный характер, он очень властный режиссер, а мне хочется прийти на съемочную площадку и оказаться во власти режиссера. На «Жги!» все сошлось — сценарий, режиссер-дебютант, поэтому я оказалась в этом проекте.

Героиню, рассказывает Исакова, они с Плетневым подробно обсудили еще до съемок.

— Так как я — актриса театральная, во многом придерживаюсь театральных привычек, поэтому я люблю заранее с режиссером придумывать и продумывать образ, настаиваю, чтобы мы обязательно встречались, обсуждали, репетировали — конечно, если есть такая возможность. Мы с Кириллом читали вместе сценарий, проходили по нему, вносили какие-то правки, заметки. Принципиально новое в этом образе для меня — острохарактерное существование, это персонаж драматический, но в этом драматическом рисунке режиссер пытался в мою органику вплести яркие, нестандартные проявления. Это было дико интересно! Попробовать что-то новое для себя — это самое крутое, что есть! Мы пробовали уходить от меня привычной, от моей привычной органики. Это было сложно, интересно и для меня ново.

Любопытно, ладили ли на съемочной площадке две яркие актрисы, или Плетневу пришлось их усмирять и успокаивать?

— С Ингой Оболдиной у нас даже не было момента «входа», притирки, сразу было очень комфортно и легко. Инга прекрасная партнерша, замечательная актриса. Мы занимались общим делом, не делили, ничего друг другу не доказывали. Когда есть общая страсть, как в нашем случае — кино, сразу образуется компания единомышленников. И на мой взгляд, у нас получился фильм о преодолении себя, о вере в себя, дружбе и любви.