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Пять фильмов режиссера Д. Линча покажут в столичном кинотеатре «Юность» с 23 по 27 июня
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Пять фильмов режиссера Д. Линча покажут в столичном кинотеатре «Юность» с 23 по 27 июня 

Агентство «Москва» 8 минут назад
Ретроспектива фильмов американского режиссера Дэвида Линча пройдет в столице. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В кинотеатре «Юность» сети «Москино» с 23 по 27 июня 2018 г. будут показывать фильмы Д. Линча — первого популярного режиссера-сюрреалиста, снявшего один из главных сериалов 1990-х «Твин Пикс», — говорится в сообщении.
Так, 23 июня будет показан документальный фильм «Дэвид Линч: жизнь в искусстве». Приквел к сериалу «Твин Пикс» под названием «Твин Пикс: сквозь огонь» можно будет посмотреть 24 июня. Зрители 25 июня увидят фильм «Duran Duran: вне сцены». Одну из самых известных сюрреалистических картин под названием «Голова-ластик» покажут 26 июня. Вниманию зрителей 27 июня предстанет картина «Шоссе в никуда».
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