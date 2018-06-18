Максим Аверин: Режиссеры говорят, что со мной сложно

Коллеги говорят о его удивительной работоспособности и профессиональной жадности, Татьяна Устинова хочет написать о нем роман, а каждая его новая работа в театре или кино — событие и настоящая радость для миллионной армии поклонников по всей стране. В среду, 20 июня, 13:35 гостем программы «Мой герой» на канале « ТВ Центр » станет Заслуженный артист России Максим Аверин

Максим Аверин родился в Москве. Его родители познакомились на «Мосфильме», где отец работал художником-декоратором. Мама была сотрудником института МОНИКИ, а по ночам шила одежду, потому что денег в семье категорически не хватало. «Стук швейной машинки и трамваи под окном — это все мое детство», — вспоминает актер. Его папа самозабвенно любил кинематограф и однажды взял сына на съемки в Махачкалу. Именно там впервые проявился актерский талант Максима — он сыграл эпизодическую роль в картине Александра Панкратова-Черного «Похождения графа Невзорова». И в тот момент он твердо решил, кем станет в будущем.

В школе Аверин был «всеобщим артистом» — ставил концерты, участвовал в конкурсах чтецов, параллельно занимался художественным словом в Доме кино, а в 9 лет уже играл в Театре миниатюр.

— Школу никогда не прогуливал, дома это считалось стыдным. Была твердая дисциплина, которая в жизни мне очень помогла. Потому что актер, по своей природе, недисциплинированное животное. А дисциплина в профессии просто необходима — она стимулирует, не позволяет делать какие-то вещи. Мне в этом смысле легко, потому что очень круто быть дисциплинированным.

Как артист обманывал родителей? На каких актеров ориентировался в детстве? На что потратил первый гонорар, который получил в спичечном коробке? Об этом он расскажет Татьяне Устиновой.

Натальей Антоновой, Антоном Макарским, Казалось бы, актерская судьба мальчика предопределена. Но не тут-то было! Во ВГИК Аверина не взяли, сославшись на неправильный прикус. Прослушивание в «Щепку» он тоже провалил. Со второй попытки, пройдя бешеный конкурс, он поступил в театральное училище им Б. В. Щукина, оказавшись на одном курсе с Марией Порошиной, Ольгой Будиной Дмитрием Мухамадеевым , Олегом Кассиным. Из института он вышел с красным дипломом.

Талантливого актера заприметил Константин Райкин и пригласил в труппу московского «Сатирикона». Параллельно с работой в театре Максим начал успешно сниматься — его первыми картинами стали «Любовь зла», «Магнитные бури», «Азирис Нуна» и другие. Всенародная любовь обрушилась на Аверина после выхода сериала «Глухарь», где он исполнил роль следователя Сергея Глухарева. За нее артист получил премию ТЭФИ. К своей работе, будь это театр, кино, или телевидение, актер относится с трепетом и профессионализмом.

— Режиссеры говорят, что со мной сложно. И я понимаю, со мной непросто. Например, на съемках «Склифосовского» моим условием было, чтобы на съемочной площадке присутствовал действующий хирург. Потому что не должно быть этой неправды, когда оперируют где-то в районе аппендицита, а удаляют гланды. Пока я не буду убежден, что в кадре правда, я в него не войду. Многие считают, что это капризы, я же думаю, что это профессионализм.