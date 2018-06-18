Расставание с супругой свело артиста в могилу 

В ленте «31 июня» снимались знаменитые солисты Большого театра Александр Годунов и Людмила Власова. В жизни они были парой, но на экране воплотили несколько иные образы. Годунов сыграл музыканта Лемисона, а Власова — леди Нинет, которая отвергла Лемисона. Картина сыграла с артистами злую шутку: спустя время Александр и Людмила повторили судьбу героев и расстались навсегда. В 1979 году во время гастролей Большого театра в Соединённых Штатах Америки Годунов принял решение остаться в стране и попросил политического убежища. Людмила Власова, несмотря на длительные уговоры, решила возвратиться в Советский Союз. На родине у неё оставалась семья, если бы она осталась в США, то увидеться с родственниками ей уже не удалось бы. Годунов после расставания несколько месяцев пробыл в депрессии. Людмила же спустя время вышла замуж за оперного исполнителя Юрия Статника, который исполнял партию Бориса Годунова. Александр Годунов тоже впоследствии нашёл подругу, ею стала голливудская актриса Жаклин Биссет. В Америке он продолжил заниматься балетом, много гастролировал, пробовал себя в кинематографе, но постоянно тосковал по бывшей супруге. Годунов умер в возрасте 45 лет в 1995 году.