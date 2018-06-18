Каких актрис облачили в золото и бриллианты

В фильмах актрисы носят украшения фантастической красоты. Часть этих украшений — бутафорские, но некоторые колье, диадемы и браслеты создаются именитыми дизайнерами специально для съёмок и стоят немалых денег.

1. «Ярмарка тщеславия», 2004 год. Ожерелье Бекки с рубинами и бриллиантами, как и ряд других украшений, было предоставлено модным домом Chanel . Стоимость ожерелья, которое представляет собой реплику аксессуара, созданного самой Коко Шанель , — 120 000 долларов.

2. «Великий Гэтсби», 2013 год. Компания Tiffany специально для фильма разработала коллекцию украшений из золота и платины в стиле двадцатых годов прошлого века «Голубая книга». Самое дорогое изделие — тиара «Савойская» с белыми и жёлтыми бриллиантами, которую носила Дейзи. Она стоит 335 000 долларов.

3. «Казино», 1995 год. Коллекцию для ленты создал ювелирный дом BVLGARI. Героиня Шэрон Стоун буквально утонула в роскошных драгоценностях, но самым шикарным стало колье «Осень» из серии «Четыре сезона». Стоун влюбилась в него и после съёмок выкупила за 750 000 долларов.

4. « Анна Каренина », 2013 год. К съёмкам картины компания Chanel подготовила коллекцию многослойных украшений с бриллиантами и жемчугом. Центральная драгоценность коллекции — колье «Камелия», которую примерила Кира Найтли , сыгравшая Анну Каренину, за 2 000 000 долларов.