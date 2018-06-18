Каких актрис облачили в золото и бриллианты 

В фильмах актрисы носят украшения фантастической красоты. Часть этих украшений — бутафорские, но некоторые колье, диадемы и браслеты создаются именитыми дизайнерами специально для съёмок и стоят немалых денег.
1. «Ярмарка тщеславия», 2004 год. Ожерелье Бекки с рубинами и бриллиантами, как и ряд других украшений, было предоставлено модным домом Chanel. Стоимость ожерелья, которое представляет собой реплику аксессуара, созданного самой Коко Шанель, — 120 000 долларов.
2. «Великий Гэтсби», 2013 год. Компания Tiffany специально для фильма разработала коллекцию украшений из золота и платины в стиле двадцатых годов прошлого века «Голубая книга». Самое дорогое изделие — тиара «Савойская» с белыми и жёлтыми бриллиантами, которую носила Дейзи. Она стоит 335 000 долларов.
3. «Казино», 1995 год. Коллекцию для ленты создал ювелирный дом BVLGARI. Героиня Шэрон Стоун буквально утонула в роскошных драгоценностях, но самым шикарным стало колье «Осень» из серии «Четыре сезона». Стоун влюбилась в него и после съёмок выкупила за 750 000 долларов.
4. «Анна Каренина», 2013 год. К съёмкам картины компания Chanel подготовила коллекцию многослойных украшений с бриллиантами и жемчугом. Центральная драгоценность коллекции — колье «Камелия», которую примерила Кира Найтли, сыгравшая Анну Каренину, за 2 000 000 долларов.
5. «Мулен Руж», 2001 год. Изначально для героини Николь Кидман создали колье, декорированное кристаллами Сваровски. Но актриса отказалась носить стразы, поэтому приглашенный дизайнер инкрустировал украшение 1 308 бриллиантами общим весом 13 400 карат. Драгоценность стоимостью 10 000 000 долларов на съёмочную площадку доставляли под охраной всего на пару часов в день.