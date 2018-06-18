Мэр Москвы поздравил с днем рождения народного артиста СССР Ю. Соломина

Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Выдающийся актер, режиссер и педагог, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства и культурного пространства Москвы. С Вашим именем связана целая эпоха в жизни Малого театра России, приумножающего славные традиции русской театральной школы. На фильмах с Вашим блистательным участием выросло несколько поколений зрителей. На Ваших незабываемых уроках и мастер-классах выросла целая плеяда звезд театра и кино. Желаю Вам, уважаемый Юрий Мефодьевич, доброго здоровья, благополучия, творческого и жизненного долголетия», — сообщается в телеграмме.

Ю. Соломин родился в Чите 18 июня 1935 г. в семье музыкальных педагогов. В 1957 г. он был принят в труппу Малого театра, художественным руководителем которого сейчас и является. Ю. Соломин известен театральным зрителям по ролям Хлестакова в «Ревизоре», Феди Протасова в «Живом трупе», Войницкого в «Дяде Ване» и многим другим.