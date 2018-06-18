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Библиотека №183 приглашают на программу киноклуба «Иллюзион»
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Библиотека №183 приглашают на программу киноклуба «Иллюзион» 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Библиотека №183 им. Данте Алигьери совместно с Киноклубом «Иллюзион» с 19 по 30 июня приглашают на программу киноклуба. Ее тема — «Великая Отечественная война в отечественном кинематографе». Тема Великой Отечественной войны в отечественном кино осмыслялась по-разному. Какие фильмы снимали в 40-ых годах? Что интересовало режиссеров 50-60-х годах? О чем говорили и что чувствовали герои? Ответ на этот вопрос зрители найдут во время просмотра фильмов.
В программе беседа, иллюстрированная отрывками из кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Вниманию посетителей предлагаются картины:
Расписание сеансов:
19 Июня в 17:00 — х/ф «Один из нас» (1970) СССР, режиссер. Г. Полока; в главных ролях: Г. Юматов, Н. Гринько, Л. Гурченко; 1 ч.44 мин.) 12+
20 Июня в 17:00 — х/ф «Главный конструктор» (1980, СССР, режиссер. В. Семаков; в главных ролях: Б. Невзоров, Ю. Каюров, В. Панина; 2 ч. 10 мин.) 12+
21.06 (четверг). — Х/ф «Встреча перед разлукой» (1985, СССР, режиссер. В. Храмов; в главных ролях: Елена Дробышева, Михаил Яковлев, Владимир Кашпур; 1 ч. 30 мин.) 12+
23 Июня в 16:00 посвящается Дню семьи, любви и верности. Программа «Семья — это семь Я». Просмотр и обсуждение х/ф «Однажды, двадцать лет спустя» (198), СССР; режиссер. Ю. Егоров; в главных ролях: Н. Гундарева, В. Проскурин; 1 ч. 20 мин.) 12+
26 Июня в 17:00 х/ф «Отряд» (1984, СССР, режиссер. А. Симонов; в главных ролях: А. Феклистов, С. Гармаш, Д. Брусникин; 1 ч. 37 мин.) 12+
28 Июня в 17:00 — Х/ф «Порох» (1985, СССР, режиссер. В. Аристов; в главных ролях: Ю. Беляев, С. Брагарник; 1 ч.32 мин.) 12+
30 Июня в 16:00 — Х/ф «Особо важное задание» (1980, СССР, реж. Е. Матвеев; В главных ролях: Е. Матвеев, В. Заклунная, Л. Гурченко; 2 ч. 18 мин.) 6+
Вход свободный.
Адрес библиотеки: ул. Строителей. д. 8., корп. 2.
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