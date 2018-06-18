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Звезды, которым неслыханно повезло
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Звезды, которым неслыханно повезло 

Рамблер 20 часов назад
Даже знаменитости сталкиваются с болезнями, смертями, катастрофами. Как и обычные люди, они вспоминают об этом с ужасом. Вот несколько знаменитостей, которые пережили не самые приятные минуты в жизни.
1. Шарлиз Терон в 2009 году госпитализировали с сильной болью в животе. Шарлиз считала, что боль вызвана отравлением, а вот врачи после исследований обнаружили в крови звезды неизвестный вирус. К счастью, недуг удалось излечить.
2. Энн Хэтэуэй в 2014 году отдыхала с супругом на Гавайях. Девушка во время занятий сёрфингом повредила ногу о коралл. Как раз в это время нахлынула волна, актриса потеряла контроль и начала захлёбываться. Спас Энн случайный сёрфер, заметивший, что она тонет.
3. Михаэль Шумахер в 2013 году катался на горных лыжах. Знаменитый гонщик упал, ударившись головой о камень. Его срочно доставили в госпиталь и ввели в искусственную кому. К настоящему моменту Шумахер так и не восстановился.
4. Кейт Уинслет, снимаясь в принёсшем ей славу «Титанике», чуть не утонула. В эпизоде, где она с героем Леонардо Ди Каприо спасается от волны, а дверь оказывается закрытой, костюм Кейт зацепился за прутья и не давал ей всплыть. Девушка в панике чуть не задохнулась, но нашла силы и сумела всплыть.
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