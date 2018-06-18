Неудачные дубли, которые никто не вырезал

Съёмочный процесс сложен, в процессе создания фильма нужно контролировать массу вещей. Именно поэтому так часто получаются неудачные дубли. Обычно их просто выбрасывают, но иногда подобные сцены превращаются в настоящее украшение фильмов.

1. В ленте «Подозрительные лица» при съёмке эпизода с опознанием исполнители начали импровизировать: они кривлялись и смешили друг друга. Режиссёр не побоялся оставить именно этот дубль в финальном варианте, и сцена оказалась одной из запомнившихся зрителям.

2. Джейми Ли Кёртис снималась вместе с Арнольдом Шварценеггером в фильме «Правдивая ложь». В эпизоде, когда Джейми танцевала стриптиз, она неожиданно упала. Шварценеггер приподнялся с кресла, чтобы помочь коллеге, но актриса тут же вернулась в образ. Эту сцену не стали вырезать, ведь Джейми играла домохозяйку, которая освоила стриптиз, чтобы вновь влюбить в себя мужа, поэтому падение выглядело очень естественно, как и реакция Арнольда.