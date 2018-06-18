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Неудачные дубли, которые никто не вырезал
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Неудачные дубли, которые никто не вырезал 

Рамблер 19 часов назад
Съёмочный процесс сложен, в процессе создания фильма нужно контролировать массу вещей. Именно поэтому так часто получаются неудачные дубли. Обычно их просто выбрасывают, но иногда подобные сцены превращаются в настоящее украшение фильмов.
1. В ленте «Подозрительные лица» при съёмке эпизода с опознанием исполнители начали импровизировать: они кривлялись и смешили друг друга. Режиссёр не побоялся оставить именно этот дубль в финальном варианте, и сцена оказалась одной из запомнившихся зрителям.
2. Джейми Ли Кёртис снималась вместе с Арнольдом Шварценеггером в фильме «Правдивая ложь». В эпизоде, когда Джейми танцевала стриптиз, она неожиданно упала. Шварценеггер приподнялся с кресла, чтобы помочь коллеге, но актриса тут же вернулась в образ. Эту сцену не стали вырезать, ведь Джейми играла домохозяйку, которая освоила стриптиз, чтобы вновь влюбить в себя мужа, поэтому падение выглядело очень естественно, как и реакция Арнольда.
3. В картине «Красотка» Ричард Гир слегка разыграл партнёршу Джулию Робертс. В сцене, где его герой дарит девушке украшение, он резко захлопнул крышку коробки. Испуг и смех актрисы были настолько искренними, что переснимать сцену не стали.
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