Екатеринбургские тусовщики снялись в клипе с актёром Гоголь-центра

В Екатеринбурге сняли клип с актёром Никитой Еленевым из Гоголь-центра — ролик создал режиссёр Кирилл Серебренников . Съёмками клипа занималось местное агентство Red Pepper Film.

Съёмки клипа «Кража со взломом» проходили на улице 8 Марта, Бориса Ельцина и в екатеринбургском клубе. Исполнитель — пока что малоизвестный певец, который выступает под псевдонимом М, до этого он выступал как Миша Малой и Младший сын неба.

В клипе рассказывают историю про своего парня на вечеринке, который потом оказался гаишником и начал штрафовать своих друзей.

«Главную роль исполнил Никита Еленев — актёр Гоголь-центра, недавно снявшийся в нашумевшем фильме «Лето» Кирилла Серебренникова. Его партнеры — екатеринбургские тусовщики, исполнившие роли самих себя. Клип создает пугающе правдивую атмосферу ночного города в декорациях неонового нуара», — рассказали в Red Pepper Film.