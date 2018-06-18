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Екатеринбургские тусовщики снялись в клипе с актёром Гоголь-центра
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Екатеринбургские тусовщики снялись в клипе с актёром Гоголь-центра 

e1.ru 43 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге сняли клип с актёром Никитой Еленевым из Гоголь-центра — ролик создал режиссёр Кирилл Серебренников. Съёмками клипа занималось местное агентство Red Pepper Film.
Съёмки клипа «Кража со взломом» проходили на улице 8 Марта, Бориса Ельцина и в екатеринбургском клубе. Исполнитель — пока что малоизвестный певец, который выступает под псевдонимом М, до этого он выступал как Миша Малой и Младший сын неба.
В клипе рассказывают историю про своего парня на вечеринке, который потом оказался гаишником и начал штрафовать своих друзей.
«Главную роль исполнил Никита Еленев — актёр Гоголь-центра, недавно снявшийся в нашумевшем фильме «Лето» Кирилла Серебренникова. Его партнеры — екатеринбургские тусовщики, исполнившие роли самих себя. Клип создает пугающе правдивую атмосферу ночного города в декорациях неонового нуара», — рассказали в Red Pepper Film.
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