Смешные ошибки неподготовленных актёров

Когда задумывают создать настоящий блокбастер, то от всех участников съёмочного процесса требуют особой подготовки. Не являются исключением и актёры. Но время от времени претенденты оказываются по-настоящему неподготовленными.

1. Актёр Бенедикт Камбербэтч сыграл массу ролей в популярных фильмах. Но когда в 2009 году Бенедикт согласился озвучивать документальный фильм ВВС «Тайны Тихого океана», он даже не представлял, как сложно произнести слово «пингвин».

2. Питер Уэллер сыграл «Робокопа». Актёр хотел привыкнуть к костюму Робокопа, но, к сожалению, костюм подготовили лишь в последний момент. В итоге зрители увидели странные, механистичные движения Робокопа, которые актёр совершал только потому, что не мог свыкнуться с костюмом.

3. Юэн Макгрегор — настоящий фанат «Звёздных войн». Когда его пригласили сыграть роль в серии франшизы, он постоянно озвучивал движения светового меча вслух, из-за чего запорол несколько дублей.