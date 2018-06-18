Смешные ошибки неподготовленных актёров 

Когда задумывают создать настоящий блокбастер, то от всех участников съёмочного процесса требуют особой подготовки. Не являются исключением и актёры. Но время от времени претенденты оказываются по-настоящему неподготовленными.
1. Актёр Бенедикт Камбербэтч сыграл массу ролей в популярных фильмах. Но когда в 2009 году Бенедикт согласился озвучивать документальный фильм ВВС «Тайны Тихого океана», он даже не представлял, как сложно произнести слово «пингвин».
2. Питер Уэллер сыграл «Робокопа». Актёр хотел привыкнуть к костюму Робокопа, но, к сожалению, костюм подготовили лишь в последний момент. В итоге зрители увидели странные, механистичные движения Робокопа, которые актёр совершал только потому, что не мог свыкнуться с костюмом.
3. Юэн Макгрегор — настоящий фанат «Звёздных войн». Когда его пригласили сыграть роль в серии франшизы, он постоянно озвучивал движения светового меча вслух, из-за чего запорол несколько дублей.
4. Марлон Брандо — несомненная легенда Голливуда. Актёр был высокого мнения о себе и часто вообще не учил роли. На съёмках «Апокалипсиса сегодня» он понятия не имел о своём персонаже. В какой-то момент пришлось даже остановить съёмки, чтобы режиссёр Фрэнсис Форд Коппола объяснил Марлону, кого он играет.