Мединский оставил Соломина без денег

По итогам очередного питчинга Фонда кино 35 проектов получат субсидию на общую сумму более 2,5 млрд рублей, ещё 12 проектов отправлены в резерв. Это означает, что им могут выделить финансирование позже, если у Министерства будут на это средства. Но, как показывает опыт прошлых лет, шансы у них низкие. Среди резервных проектов оказалась и «Скучная история», созданная по мотивам одноимённой повести Чехова. Режиссёр картины — Валерий Харченко

На питчинге Юрий Соломин вышел на сцену и произнёс эмоциональный монолог в защиту проекта, где у него главная роль. Народный артист, которому сегодня исполнилось 83 года, призвал экспертов поддержать картину.

«Я никогда в жизни не просил ничего, но мне жалко этот проект», — сказал на питчинге Соломин.

Соломин также является художественным руководителем Малого театра, где в мае этого года состоялась премьера спектакля «Смута» по роману министра культуры Владимира Мединского . Соломин положительно отзывался о произведении министра.

maly.ru Спектакль «Смута»

«Роман Мединского — хорошая книга, думаю, что созданный на её основе спектакль заинтересует людей, которые любят историю и своё государство», — заявлял перед премьерой худрук Малого театра.

В разговоре с News.ru Юрий Соломин сказал, что «Скучная история» — лучший фильм, который был представлен на питчинге.

«Наверное, в Минкульте считают, что есть произведения нужнее и лучше, хотя материала лучше, чем Чехов, трудно найти. Очень жаль, что так вышло. Это произведение никогда и нигде не будет инсценировано. А если и будет, то по-современному, а это никому не нужно. Из материала, которой был представлен, это — лучшее, проект мог быть интересен и для стариков, и для молодёжи, которая никогда не прочитает это произведение, потому что это огромнейшая повесть. Я бьюсь уже не первый год, но заговорил впервые, потому что обидно за Антона Павловича», — пояснил артист.