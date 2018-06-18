Ставропольцам показали фильм о странствующем монахе

Короткометражку о странствующем монахе Василии Босоногом представили зрителям 16 июня в Ставрополе. Корреспондент STAV.AIF.RU побывал на премьере.

Фильм посвящён последнему в российской истории монаху-страннику. Василий родился в ставропольском селе Надежда, и оттуда начался его путь через всю страну. Монах побывал в Москве и Петербурге, познакомился с последним русским царём и, вернувшись в родное село, собственноручно построил там церковь.

«Получилось, что мы сняли фильм не столько об исторической личности, сколько о нас самих и о каждом, кто следует своим путём. Думаю, эта тема будет близка каждому зрителю», — рассказала режиссёр и сценаристка Наталья Ледовских после премьеры.

15-минутная лента сочетает в себе натурные съёмки живописных ставропольских степей и кукольную анимацию вместо компьютерной графики. Видео снимала ставропольская студия BUCKSBRIDE, песню-саундтрек на духовный стих «Грешный человек» написали и исполнили музыканты казачьего ансамбля «Живая традиция», а режиссировала съёмки директор семейного театра кукол «Добрый жук» Наталья Ледовских.