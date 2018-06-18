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Ставропольцам показали фильм о странствующем монахе
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Ставропольцам показали фильм о странствующем монахе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Короткометражку о странствующем монахе Василии Босоногом представили зрителям 16 июня в Ставрополе. Корреспондент STAV.AIF.RU побывал на премьере.
Фильм посвящён последнему в российской истории монаху-страннику. Василий родился в ставропольском селе Надежда, и оттуда начался его путь через всю страну. Монах побывал в Москве и Петербурге, познакомился с последним русским царём и, вернувшись в родное село, собственноручно построил там церковь.
«Получилось, что мы сняли фильм не столько об исторической личности, сколько о нас самих и о каждом, кто следует своим путём. Думаю, эта тема будет близка каждому зрителю», — рассказала режиссёр и сценаристка Наталья Ледовских после премьеры.
15-минутная лента сочетает в себе натурные съёмки живописных ставропольских степей и кукольную анимацию вместо компьютерной графики. Видео снимала ставропольская студия BUCKSBRIDE, песню-саундтрек на духовный стих «Грешный человек» написали и исполнили музыканты казачьего ансамбля «Живая традиция», а режиссировала съёмки директор семейного театра кукол «Добрый жук» Наталья Ледовских.
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