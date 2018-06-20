С. Собянин: Кинотеатры сети «Москино» 22 июня бесплатно покажут фильмы С. Говорухина 

Кинотеатры сети «Москино» 22 июня бесплатно покажут фильмы Станислава Говорухина в память о нем. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.
«В память о С. Говорухине кинотеатры сети «Москино» покажут 22 июня его фильмы. 10 работ, в которых он выступил режиссером, сценаристом и актером», — написал мэр.
Он добавил, что вход на показы будет бесплатным.
Режиссер С. Говорухин скончался 14 июня.
С. Говорухин — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель, депутат Госдумы, председатель комитета Государственной думы по культуре. Режиссер фильмов «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Так жить нельзя…», «Конец прекрасной эпохи» и других.