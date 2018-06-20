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С. Собянин: Кинотеатры сети «Москино» 22 июня бесплатно покажут фильмы С. Говорухина
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С. Собянин: Кинотеатры сети «Москино» 22 июня бесплатно покажут фильмы С. Говорухина 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: Mos.ru
Кинотеатры сети «Москино» 22 июня бесплатно покажут фильмы Станислава Говорухина в память о нем. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.
«В память о С. Говорухине кинотеатры сети «Москино» покажут 22 июня его фильмы. 10 работ, в которых он выступил режиссером, сценаристом и актером», — написал мэр.
Он добавил, что вход на показы будет бесплатным.
Режиссер С. Говорухин скончался 14 июня.
С. Говорухин — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель, депутат Госдумы, председатель комитета Государственной думы по культуре. Режиссер фильмов «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Так жить нельзя…», «Конец прекрасной эпохи» и других.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 20 мастер-классов ежедневно будут проходить на детском кинофестивале «Алые паруса «Артека» Отпевание С.Говорухина состоится в храме Христа Спасителя 16 июня Пять фильмов режиссера Д.Линча покажут в столичном кинотеатре «Юность» с 23 по 27 июня
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