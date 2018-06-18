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Актеры из Тимирязевской академии показали зрителям «Сказку о царе Салтане»
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Актеры из Тимирязевской академии показали зрителям «Сказку о царе Салтане» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 10 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане» представили в минувшие выходные в Тимирязевской академии. Перед зрителями выступили актеры студии «Арт-аллея», которая создана при вузе. Об этом сообщили в администрации академии.
— Наш театр существует с 1946 года. Он состоит из нынешних и бывших студентов, аспирантов и сотрудников главного аграрного, но есть и люди, что называется, «с улицы», не имеющие отношения к академии, однако жаждущие играть в театре. Возрастной диапазон актеров — от 15 до 60 лет, — поделился представитель администрации.
Премьера была приурочена ко дню рождения Пушкина. (мю)
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