Актеры из Тимирязевской академии показали зрителям «Сказку о царе Салтане»

Премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане» представили в минувшие выходные в Тимирязевской академии. Перед зрителями выступили актеры студии «Арт-аллея», которая создана при вузе. Об этом сообщили в администрации академии.

— Наш театр существует с 1946 года. Он состоит из нынешних и бывших студентов, аспирантов и сотрудников главного аграрного, но есть и люди, что называется, «с улицы», не имеющие отношения к академии, однако жаждущие играть в театре. Возрастной диапазон актеров — от 15 до 60 лет, — поделился представитель администрации.

Премьера была приурочена ко дню рождения Пушкина. (мю)