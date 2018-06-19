Гастроли театра Ермоловой в Оренбурге завершились «Гамлетом»

В Оренбурге завершились «Большие гастроли» Московского драматического театра им. Ермоловой. Заключительный спектакль «Гамлет», главную роль в котором сыграл любимчик молодой публики Александр Петров , стал для оренбуржцев самым ожидаемым.

Первые зрители у оренбургского драмтеатра начали собираться еще минут за 40 до начала представления. Люди в возрасте, молодые девушки в нарядных платьях, женщины и мужчины средних лет делового вида — столичный театр и в частности, конечно, небезызвестные молодые актеры вызвали интерес у многих оренбуржцев. Билеты на «Гамлета» разошлись практически сразу, как только поступили в продажу — хватило их далеко не всем желающим. У входа в театр в день премьеры даже стояли девушки с плакатами «Купим билеты». Но, увы, желающих продать свои заветные билетики так не нашлось.

Александр Петров и Кристина Асмус в Оренбурге

Наконец, открывается занавес. На сцене появляется Александр Петров. Сорвав предварительно шквал аплодисментов, «Гамлет» начинает свой монолог. Через минуту чувство, что на сцене известный многим по фильмам и сериалам ведущих телеканалов артист, исчезло. В центре события оказался уже отчаянный персонаж — воплощение трагедии познания человеком добра и зла.

Актерам не просто веришь. Во время спектакля буквально вживаешься в происходящее, оказываясь незримым свидетелем происходящей на сцене трагедии и превращения мальчика в мужчину, способного на такой серьезный поступок, как убийство во имя мести. Несмотря на всю трагичность сюжета, спектакль обладает какой-то особой заразительной энергией.

«Гамлета» театр Ермоловой играет с 2013 года. То ли сыгранность, то ли талант актеров (а, вероятнее всего, все вместе) помогла артистам настолько вжиться в роли своих персонажей, что зрителям не оставалось ничего, кроме как искренне переживать мятежному Гамлету, сошедшей с ума Офелии и другим средневековым датских героям этой прекрасной, но трагичной истории.

Интересно, что спектакль создавался режиссером Валерием Саркисовым специально под актера Александра Петрова. Такого героя-неврастеника, со слов художественного руководителя театра Олега Меньшикова , мог сыграть только он. Смелый, решительный, настойчивый — Петров справился как никто другой. И успешно играет Гамлета уже шесть лет. С ролью Офелии отлично справилась Кристина Асмус. Да, что говорить, состав по истине звездный.

Диалоги шекспировского «Гамлета» на сцене зрители услышали в переводе Андрея Чернова , а не в привычном пастернаковском. Хотя, как отметил Олег Меньщиков, он тоже не идеален, но все же больше подходит именно для постановочной версии произведения. Этот вариант дает возможность зрителю услышать Шекспира в более живом и понятном изложении, не лишаясь при этом возможности пережить всю страсть и накал происходящих на сцене действий.

Все три часа спектакль не отпускал зрителя: с первой и до последней сцены накал страстей, который демонстрировали персонажи трагедии, держал в напряжении. Наверняка присутствующие в зале перечитывали это шекспировское произведение, и не единожды, но, тем не менее, зрители наблюдали за разворачивающимся на сцене сюжетом будто впервые. В завлючительной сцене «Гамлет» с раной от ядовитой шпаги среди трупов стоит в ожидании неизбежной смерти. И все без исключения ему верят.

Вышедших на поклон артистов оренбургские зрители отпустили еще не скоро. В течение минут 15 актеры принимали от восхищенных зрителей цветы. Наверняка такое большое театральное событие оренбуржцы запомнят надолго.