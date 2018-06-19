Ещё
В Самарском театре драмы покажут премьеру спектакля «Роковая ошибка»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

В Самарском театре драмы покажут премьеру спектакля «Роковая ошибка» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Повесть, написанную Михаилом Рощиным в прошлом веке, актеры вместе с режиссером рассказывают современным языком. «Роковая ошибка» — спектакль о юности, об остроте восприятия, о первой любви, запретном чувстве, боли, разочаровании. Главная героиня, столкнувшись с новым для себя чувством, не понимает, как себя вести и пытается разобраться, как жить дальше.
Режиссер премьеры — Миша Лебедев (Сант-Петербург); художник по костюмам, сценограф — Наталья Чернова (Санкт-Петербург); пластика — Павел Самохвалов; педагог по акробатике — Евгений Ильинин; тренер по катанию на самокате — Артем Тимохин; помощник режиссера — Елена Сомова.
В спектакле играют Екатерина Соловьева, Виолетта Шулакова, Ольга Жукова, Алена Шевцова и другие.
Волга Ньюс: последние новости
Как перевести подростка из детской поликлиники во взрослую? Прямую трансляцию открытия Фестиваля болельщиков в Самаре покажет "Россия-24" В дни матчей ЧМ-2018 самарские музеи будут работать дольше обычного
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?1
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»8
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение