В Самарском театре драмы покажут премьеру спектакля «Роковая ошибка» 

Повесть, написанную Михаилом Рощиным в прошлом веке, актеры вместе с режиссером рассказывают современным языком. «Роковая ошибка» — спектакль о юности, об остроте восприятия, о первой любви, запретном чувстве, боли, разочаровании. Главная героиня, столкнувшись с новым для себя чувством, не понимает, как себя вести и пытается разобраться, как жить дальше.
Режиссер премьеры — Миша Лебедев (Сант-Петербург); художник по костюмам, сценограф — Наталья Чернова (Санкт-Петербург); пластика — Павел Самохвалов; педагог по акробатике — Евгений Ильинин; тренер по катанию на самокате — Артем Тимохин; помощник режиссера — Елена Сомова.
В спектакле играют Екатерина Соловьева, Виолетта Шулакова, Ольга Жукова, Алена Шевцова и другие.