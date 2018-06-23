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Актер из «Игры престолов» назвал самую жестокую сцену в сериале
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Актер из «Игры престолов» назвал самую жестокую сцену в сериале 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в «Игре престолов», рассказал, что в сериале были такие сцены, который он не смог досмотреть.
По его словам, крайне жестокой получилась сцена из девятой серии пятого сезона, где Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре, чтобы победить в будущем сражении.
"Это было очень жестоко. Я понимаю, почему они (создатели сериала — ред.) сделали это, но я просто не мог на это смотреть. Даже читать об этом в сценарии было тяжело", — заявил актер в интервью Variety.
Снятый по книжной саге «Песнь льда и пламени» сериал «Игра престолов» вышел на экраны в 2011 году. В настоящий момент на счету ленты 38 престижных премий «Эмми». Премьера заключительного сезона намечена на весну-лето 2019 года.
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