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Исполнитель роли Джейми Ланнистера рассказал о самой страшной сцене «Игры престолов»
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Исполнитель роли Джейми Ланнистера рассказал о самой страшной сцене «Игры престолов» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер Николай Костер-Вальдау в беседе с Variety рассказал, какая сцена среди всех семи сезонов фантастического сериала HBO «Игра престолов» показалась ему наиболее жестокой.
Костер-Вальдау, который играет брата королевы Серсеи Джейми Ланнистера, не смог посмотреть сцену с убийством ребенка. В пятом сезоне «Игры престолов» Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в битве.
"Это было очень жестоко. Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно", — признается актер. Также он нашел тяжелой для просмотра сцену, в которой 10-летнего ребенка кормят грудью. «Это было дико и со всех сторон неправильно», — поделился Костер-Вальдау.
Ранее Костер-Вальдау сообщил, что актерам «Игры престолов» приходится читать самоуничтожающиеся сценарии. Сейчас он принимает участие в съемках последнего, восьмого сезона сериала, а его коллега по съемочной площадке Эмилия Кларк уже покинула «Игру престолов».
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