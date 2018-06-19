Режиссер бондианы снимет драму о Первой мировой войне

Мендес уже работал со Спилбергом над своим фильмом «Проклятый путь» и картиной «Красота по-американски», за которую режиссер получил «Оскар».

«Я безумно счастлив, что снова буду работать с Amblin и Стивеном Спилбергом», — поделился Сэм, — «Я работал над этим сценарием больше года, и я воодушевлен тем, что теперь этот фильм станет реальностью».

Когда «1917» выйдет на большие экраны и кто снимется в главных ролях пока не сообщается.