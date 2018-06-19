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Режиссер бондианы снимет драму о Первой мировой войне
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Режиссер бондианы снимет драму о Первой мировой войне 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Оскароносный режиссер Сэм Мендес, снимавший последние два фильма про Джеймса Бонда, займется новым проектом «1917» о Первой мировой войне. За производство картины будет отвечать компания Стивена Спилберга Amblin Partners.
Мендес уже работал со Спилбергом над своим фильмом «Проклятый путь» и картиной «Красота по-американски», за которую режиссер получил «Оскар».
«Я безумно счастлив, что снова буду работать с Amblin и Стивеном Спилбергом», — поделился Сэм, — «Я работал над этим сценарием больше года, и я воодушевлен тем, что теперь этот фильм станет реальностью».
Когда «1917» выйдет на большие экраны и кто снимется в главных ролях пока не сообщается.
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