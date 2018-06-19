Евгений Сидихин: параллельные миры и роковые съемки с Тальковым за год до убийства

Евгений Сидихин известен зрителям, прежде всего, по ролям невозмутимых и брутальных героев. Возможно, они столь хорошо удаются ему потому, что актер на собственном опыте знает, что такое война.

В 1983-м прямо из театрального вуза 19-летнего Сидихина отправили в Афганистан. Актер признается, что там впервые задумался о том, что «в жизни существуют параллельные миры».

"Есть театральный институт, где танцевальный класс и белый рояль. А есть такое, что я себе и вообразить не мог. Песок, полное отсутствие воды, палатка и «доброжелательность» офицерского состава", — вспоминает те годы актер.

Сам же Сидихин уже больше 30 лет вместе с женой Татьяной, в которой почувствовал свою женщину уже через час после знакомства. Когда они уже поженились, к ним в гости приехала мама Татьяны, и устроила Евгению испытание, которое, по всей видимости, он удачно прошел.

С тех пор актер не любит анекдотов про тещу, поскольку свою уважает и зовет исключительно по имени.

Сидихин — отец трех прекрасных дочек: Полины, Аглаи и Анфисы. Полина пошла по его стопам — тоже стала актрисой. Он признается, что самый большой поклонник Полины с тех пор, как впервые увидел ее на сцене.

В программе «Судьба человека» Сидихин вспоминает и о том, как выживала их семья в голодные 1990-е, и о роковых совпадениях и знаках судьбы.

Актер до сих пор не может забыть, как в 1990 году снимался в картине «За последней чертой», где его партнером был Игорь Тальков . В одной из сцен героя Талькова убивали. Сидихин рассказал, что эта сцена снималась ровно за год до реального убийства певца.

Чем приходилось актеру зарабатывать на жизнь в 1990-е, какое испытание придумала для него теща в первую встречу, какие знаки судьбы встречались на его пути и как он вспоминает маму, которой не стало, когда Евгению было всего пять лет?

Об этом сам Сидихин рассказывает в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».